王志伟：“双一流”建设对高校是机遇 也是挑战

人民网北京29日电 2018年1月27日，由中国农业大学、北京中医药大学联合举办的高校“双一流”建设研讨会暨《“双一流”手册》发布会在北京中医药大学中医药博物馆召开。

北京中医药大学人事处副处长王志伟教授表示，“双一流”建设对于各高校来讲既是机遇，也是挑战。如何抓住机遇、迎接挑战是摆在高校管理者面前的重要课题。此次“双一流”建设中，中医药高等院校大规模进入一流学科建设行列，应抓住这个难得的发展机遇，在传承和发展中医药文化的基础上，让它更好地走向世界，造福于人类。

据了解，2017年9月21日，教育部、财政部、国家发展改革委印发了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》，公布了42所世界一流大学和95所一流学科建设高校及建设学科名单。

此次会议发布了关于“双一流”建设的系列研究报告——《“双一流”手册（第一辑）》。该报告从横向、纵向两个层面全景呈现了“双一流”发展脉络和现状。《“双一流”手册》主编，中国农业大学人事处杨家福同志介绍了本书的成书思路、内容结构，并对“双一流”和第四轮学科评估等研究内容进行了重点阐释。

活动现场，各高校人事部门负责人围绕“双一流”及人才、绩效、薪酬等主题展开了热烈研讨。