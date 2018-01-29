弘扬中华饮食文化 “御膳房往事”论坛在京举办

人民网北京29日电 2018年1月25日，由中华文化促进会和中国民间中医医药研究开发协会联合主办的“御膳房往事”营养与健康主题论坛在北京举办。本次论坛围绕“营养与健康”这一主题，旨在提高人们对食养康的认识，对中华民族饮食艺术进行健康普及性延展。

会议指出，御膳是帝王世族所享用的饮食，凭借其食材丰富、品种多样、烹调特色、器皿精致等特点，无论是在本国各朝代，还是在世界各国，从横与纵两个方面来看，都达到了不可替代的地位，已经成为世人瞻仰的艺术珍品。

中国古代的宫廷御膳，其各个朝代的风味特点不尽相同，但有一点是公认的，世上各地各派名厨，聚敛天下四方美食美饮，形成了豪奢精致的御膳风味特色。因此，每个时代的宫廷御膳都可以代表那个时代中国烹饪技艺的最高水平，正所谓中国古代烹饪艺术的高峰。

会议认为，御膳是中华民族饮食艺术境界，本次论坛对文化艺术进行了健康普及性延展，提高了人们对食疗康养的认知，建立健全御膳文化研究与传承机制，使其得到有序发展。