寒冬腊月 合理膳食才能进补身体

冬季来临，不仅气温开始下降，人体感觉冰冷，包括头颈部、膝关节、腰部、四肢等，严重时还会出现鼻塞流涕、手脚麻木、头痛腰痛等问题，而且昼短夜长的自然规律也伴随而来，光照少了，人的身体情况也相应改变。《灵枢。本神论》所言：“故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔。”

冬季寒气较重，阳气相对减弱，故而冬季要以温阳为主，人体阳气充足，自然能抵御外界寒邪影响。但是在温阳的过程中，容易阳过而伤阴，故除温阳外，应该以滋阴养血为辅，这样才能达到冬季进补的最好效果。 那么现在就给大家介绍一下，怎样通过合理膳食达到保暖和养生保健目的。

推荐温阳的食材有羊肉、牛肉

其实冬天想要温阳暖身，不是要吃很多高热量的食物，如果真的只要高热量，那吃甜食、吃曲奇、吃沙拉酱就可以了，这些都是高热量食物。日常的生活经验告诉我们，吃这些并没有让身体感觉更暖和。这是因为人的机体产生热量，不仅要你提供原材料，还要身体能利用这些原材料。所以在中医的角度，温阳的同时应该加强脾胃运化吸收能力，所以推荐温阳的食材有羊肉，牛肉，猪肚，鸽肉，黄鳝，韭菜，核桃，莲藕，茴香，老姜等等，而推荐健脾养胃的食材有北芪，淮山，莲子，山楂，香菇，糯米，花生，栗子等等。 举个例子：莲藕煲牛展，莲藕熟吃性温，和牛肉一样，具有补脾胃，益气血的功效；花生入脾，是健脾胃的“长生果”；生姜温中和胃。整个汤水搭配就能符合既温阳又养胃的特点，不会温补太过而生燥热之气。

食材既能暖身，又不会上火

在温阳过程中，适当搭配滋阴养血的食材，比如马蹄，玉竹，麦冬，甘蔗，银耳，熟地，枸杞子，龟肉等等。举个例子：甘蔗马蹄焖羊肉，羊肉甘温，健脾温中，补肾壮阳，益气养血的作用，但是稍微吃多一点，就怕上火，出现口腔溃疡，脸上长痘痘等情况，这个时候配合清热生津，润燥下气的甘蔗和清热生津，化痰消积的马蹄，既能温阳暖身，又不会伤阴上火。 当然，民以食为天，无论是什么季节，大家总会有各种各样想吃的食物，但是在养生保健的角度，还是有些性质寒凉食物建议少食或不食，比如生冷之品（冰镇饮品，刺身等），非当季水果（西瓜、哈密瓜等），苦寒性蔬菜（芥菜、苦瓜、冬瓜等）。但是虽然大部分水果蔬菜性质偏寒凉，但是都是维生素，膳食纤维等营养物质的重要来源，所以在食用时，或用温水泡热，或用生姜胡椒等辅料一起煮，调和寒热，这样才更加有利于健康。

饮食调理保健，当然是面对大众的，因地因时而给出通过饮食保健养生的方向，但是每个人因为个体差异，在大方向的前提下，可能会有方向的不同，比如痰湿体质的人，要适当增加化痰祛湿的食疗，血瘀体质的人，要适当配合活血化瘀功效的食材等等。希望大家都可以未病先防，以膳为药，食出健康。