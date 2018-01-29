这可能是抑制药物成瘾的一把“钥匙”

复旦大学脑科学研究院和复旦大学医学神经生物学国家重点实验室马兰教授、刘星副教授研究团队，带领博士研究生黄冰，经3年多研究发现，脑区的β-肾上腺素受体/β-arrestin信号通路可有效调控毒品可卡因成瘾小鼠的消退学习能力，促进成瘾消退。该研究对促进药物成瘾行为的消退、防止复吸有重大意义。相关研究论文已在线发表在最新一期期刊《科学·信号》杂志上。

促进药物成瘾行为的消退、防止复发一直是成瘾治疗研究的难点。额叶是大脑发育中最高级的部分，包括初级运动区、前运动区和前额叶。前额叶掌管注意力和逻辑推理能力，其下边缘皮层与药物成瘾有密切关系。脑内蛋白质β-arrestin是调节细胞信息传递的一种重要分子，广泛分布在大脑皮层各分区，但其在前额叶下边缘皮层发挥的作用并不清楚。

马兰介绍，药物成瘾的形成是毒品的欣快感（奖赏效应）和环境因素相关联的一种“学习”过程。如果通过训练解除药物引起的奖赏感受和环境因素的关联，就能有效抑制对毒品的复吸。该训练过程被称为消退学习。 研究团队采用可卡因偏爱和自身给药小鼠成瘾模型，对可卡因成瘾消退学习的神经信号通路进行研究。结果发现，β-肾上腺素受体下游信号通路的激活，可由G蛋白偏向性或者β-arrestin偏向性信号通路所介导。进一步研究发现，如果激活前额叶下边缘皮层β-arrestin介导的受体信号通路，可以促进可卡因成瘾的消退学习，而破坏该信号通路，则可严重损害成瘾消退学习。该研究表明，β-肾上腺素受体/β-arrestin信号通路促进了小鼠可卡因成瘾记忆的消退学习。

该研究揭示，β-肾上腺素受体/β-arrestin信号通路是戒毒药物研发的一个新靶点。目前，研究团队正继续深入研究，以筛选出针对该信号通路的药物前体化合物。（记者孙国根）