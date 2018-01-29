多部委密集部署新年工作 严打涉医犯罪

2018年新年伊始，多部委密集召开年度工作会议，研究部署新一年的工作。从各部门释放的政策信息来看，诸如严打涉医犯罪、规范校外教育培训机构、开展扫黑除恶等等，诸多民众关注度较高的举措将在今年落地施行。

医疗

——严打涉医犯罪 做好家庭医生签约工作

长期以来，一些大医院人满为患、基层医疗机构门可罗雀的现象屡见不鲜，而“医闹”、“医患关系”等话题也频频引发社会关注。

1月4日召开的全国卫生计生工作会议提出，要充分调动医务人员积极性主动性。具体包括，加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。

此外，会议还提出，要提高基层医疗卫生服务能力和质量，把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。

教育

——大力规范校外教育培训机构

校外教育培训机构是否具有办学资质？出现问题又该怎么处理？长期以来，这些问题不但成为学生和家长心中“绕不过的坎”，也成了困扰民办教育培训行业发展的难题。

在1月23日召开的2018年全国教育工作会议上，教育部部长陈宝生强调，要大力规范校外教育培训机构。

他表示，“这件事迟早要做，迟做不如早做，小修不如大修”。2018年要出台促进校外教育培训机构规范有序发展的意见，探索建立负面清单制度和联合监管机制，使其成为学校教育的“有益补充者”，而不是教育秩序的“干扰者”。

——坚决防止幼儿园伤害幼儿事件发生

值得一提的是，对于民众关心的学前教育问题，陈宝生指出，2018年要进一步办好学前教育，着重解决普惠性资源不足、教师队伍素质不高、保障机制不健全、保教质量参差不齐、社会热点时有发生等问题。

陈宝生指出，在大力发展公办园的同时，要积极引导和扶持民办园提供普惠性服务，大力支持农村地区、脱贫攻坚地区、城乡结合部和两孩政策新增人口集中地区新建、改扩建幼儿园。强化对各类幼儿园特别是薄弱园的专业指导，让每一个在园儿童接受专业化、有质量的学前教育。

此外，他还强调，要坚决防止幼儿园伤害幼儿事件发生，一经发现必须严肃查处。

民政

——筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线

养老、困难群众、留守儿童……这些民生话题总能引起大众的关注，民政部门也对此做了具体部署。

1月2日至4日在北京召开的全国民政工作会议指出，要按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，织密扎牢社会救助安全网，筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。

会议还指出，要加强养老服务顶层设计，完善制度措施，更好满足广大老年人对幸福美好晚年生活的需要。并推动健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，加强和改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

此外，民政部部长黄树贤近日还在《人民日报》发表了署名文章，文章指出，要健全并发挥好县级困难群众生活保障工作协调机制作用，不使困难群众一人“漏救”。

安全

——形成对黑恶势力犯罪压倒性态势 打击非法集资

1月24日，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。在同日召开的全国公安厅局长会议上，公安部党组书记、部长赵克志明确指出，要在2018年集中开展扫黑除恶专项斗争，迅速形成对黑恶势力犯罪的压倒性态势。

针对民众关心的非法集资、网络传销、电信网络诈骗等问题，赵克志要求，要深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动。还要集中组织开展打击电信网络诈骗犯罪、“净网”等专项行动，坚决遏制电信网络诈骗的高发态势，严厉打击侵犯公民个人信息、黑客攻击、网络黑产等网络违法犯罪。

此外，针对盗抢骗等侵财犯罪、黄赌毒等社会丑恶现象，赵克志要求，要坚决打击整治盗抢骗等多发性侵财犯罪和黄赌毒等社会丑恶现象，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

税务

——坚决不收“过头税”

税收关系国家发展，同时也关系每个人的钱袋子。1月17日，全国税务工作会议在北京召开，部署了新一年的工作。

国家税务总局党组书记、局长王军在会上指出，要继续坚决依法收好税、坚决不收“过头税”、坚决落实减免税、坚决打击偷骗税，不折不扣完成预算确定的税收收入目标和预算确定的减税目标。

此外，全国税务工作会议还提出，进一步深化税制改革，助力供给侧结构性改革，更有力服务实体经济和小微企业发展。