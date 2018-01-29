人体内长9米多的胃肠道(简称为肠道)对健康的影响并不完全局限于消化功能。

美国《赫芬顿邮报》网站近日盘点了肠道健康对总体健康产生影响的六种令人惊讶的方式。

皮肤 像许多其它人体器官一样，皮肤也会对不平衡的肠道功能产生负面反应。肠道功能差的人更容易患上荨麻疹或皮疹等炎症性皮肤病。

大脑功能 你或许认为肠道与大脑之间没有任何关系，但两者通过脑-肠轴不断地进行交流。这种双向的通路将大脑的情感和认知中枢与肠道功能连接了起来。很多神经递质实际上是由肠道菌群在肠道内生成的;它们想方设法的进入大脑，从而影响大脑功能。

免疫系统 免疫系统会对通过肠道屏障的每种物质进行检查。当这道屏障渗漏时，毒素和只得到部分消化的蛋白质就会通过肠道屏障，引发免疫反应。免疫系统的大部分(约占70%)生活在肠道范围内。这就是人体出现的很多健康隐患通常都与消化问题和食物过敏有关的原因所在。

肾脏健康 肾脏与结肠都有助于调节体内盐和水的平衡。肾脏还对排泄水溶性毒素起到了次要作用;这些水溶性毒素也有可能是通过肠道来吸收，或是由肠道微生物对其进行代谢。

肝脏健康 与肾脏的功能很相像，肝脏也负责人体的解毒功能。通过肠道的一切物质最终也会从肝脏中排出。大部分在肠道内被吸收的物质直接进入了肝脏，这被称为“首次通过循环”;如果有必要，肝脏对这些物质进行代谢。

体重 人的个头大小会受到所吃食物的影响，肠道细菌也是如此。某些营养物质具有改善肠道健康的能力，这就有助于调节体重。(曹晓培)