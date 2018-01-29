5个月大宝宝长尾巴  祸首是妈妈怀孕时少吃了它

东莞一个小宝宝一出生就长了小尾巴，5个月大时尾巴已长约3厘米，父母将其送往东莞市儿童医院检查后发现，宝宝小尾巴连着的椎管内竟有巨大的脂肪瘤，压迫着脊髓圆锥。东莞市儿童医院副院长骆庆明表示，此病或与这位宝宝的妈妈孕期未服叶酸有关，妈妈怀孕3个月内缺少叶酸，可导致胚胎发育时神经管闭合过程受到影响即产生胎儿脑或脊髓发育异常。

在我国，每30秒就有一名缺陷儿出生。北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞介绍，出生缺陷较常见的有先天性心脏病、肢体畸形、泌尿生殖道畸形、唇裂、神经管畸形，还有染色体异常等。而要预防出生缺陷，孕妇这道关一定要把好。

叶酸是胎儿神经管系统形成的重要元素。研究显示，叶酸缺乏人群的婴儿出生缺陷发生率更高。东莞市妇幼保健院相关专家表示，妇女在怀孕前3个月至怀孕后3个月增补叶酸可预防大部分神经管畸形的发生，可使新生儿神经管畸形缺陷减少85%。服用人工合成的小剂量叶酸片能起到预防神经管畸形的作用外，服用叶酸还可能对其他出生缺陷，如唇裂、腭裂、某些先天性心脏病及泌尿系统缺陷、肢体缺陷的预防起到作用。补充叶酸还可以预防因为叶酸缺乏导致的准妈妈及胎儿的贫血，并促进胎盘和胎儿的生长。

另外，准妈妈还可以多吃些绿色蔬菜，如菠菜、芦笋;豆类，如扁豆、豌豆;动物肝脏及鸡蛋;水果，如哈密瓜、草莓;橙汁;坚果及干果，如瓜子、花生等。但食物中天然叶酸分子颗粒较大，需要在人体小肠被加工后才能被身体吸收，吸收率仅有50%。

“出生缺陷的发生是相当复杂的过程，不能说做预防、筛查了，就一定不会发生。”杨慧霞说，对于出生缺陷，积极预防是必须的，但若仍有缺陷患儿出生，也不要沮丧，可请医生评价后展开治疗。很多患儿，如先心病、唇裂等治疗后效果也很不错。