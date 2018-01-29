咖喱中含有的姜黄素能提高记忆力

美国一项研究显示，咖喱中含有的姜黄素能提高近三成记忆力，同时有助缓解抑郁。

加利福尼亚大学洛杉矶分校研究人员招募40名志愿者，把他们分为两组，一组在18个月内每天两次各摄入90毫克姜黄素，另一组是服用安慰剂的对照组。这些志愿者年龄介于50岁至90岁，有轻微记忆力下降现象，但身体健康。另外，研究人员每三个月记录一次志愿者的心跳、甲状腺功能及整体健康状况。另外，志愿者中30人接受了大脑扫描。实验结束时，研究人员发现，坚持摄入姜黄素不仅让志愿者的记忆力平均提高28%，还让他们更容易集中注意力。

在由《美国老年精神病学杂志》刊载的论文中，研究人员报告，姜黄素具有抗炎功效，能显著减少大脑中与记忆、情绪相关区域的蛋白质积聚，从而发挥改善记忆力、促进精神健康的作用。

英国《每日邮报》援引研究项目主持人加里·斯莫尔的话报道：“我们的研究结果显示，以安全的方式长期摄入姜黄素能形成实质性的认知改善。”

研究人员打算后续在痴呆症高风险人群中进行姜黄素研究。（据新华社）