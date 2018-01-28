进入二十四节气中的小雪，就预示着气温开始明显下降。在我国南方许多城市虽没有像北方一样出现雨雪天气，但市民出门也会随身带一个保温杯，既可以喝些热茶御寒，又有养生的功效。在形态万千的茶叶中，按照加工工艺不同，可分为绿茶、红茶、青茶、黑茶、白茶和黄茶六类，不同茶叶的保健功能又是千差万别。冬季爱喝茶的你，真的喝对了吗？

胃寒的人少喝绿茶

对于大多数市民而言，在生活中饮茶是一件开心的事，几乎家家户户都备有各类绿茶、红茶。市民张曦从小就跟着爸爸喝绿茶，不同的是她每次泡茶都只放一点点。工作后，张曦开始喝很浓的绿茶，这才发现了身体的异样，原来是胃寒的人不宜喝绿茶。中医分析，绿茶微寒，有助降火，胃寒的人应该少喝，而容易上火、体壮身热的燥热体质者宜饮绿茶。

据了解，绿茶中富含的儿茶素等多酚类化合物，非常有益于身体健康，能够预防癌症、改善心血管健康、减肥、抵御电离辐射等功效。此外，绿茶还是维生素种类最多、含量最丰富的茶类。与其他茶类相比，绿茶的抗癌功效较好。多项研究表明，绿茶能降低乳腺、前列腺、肺、口腔、膀胱、结肠、胃、胰腺等多部位肿瘤发生的几率。

老人更适宜红茶

“红茶暖胃、养颜，尤其适合女性饮用。”业内人士常向市民介绍，红茶属于全发酵茶，经萎凋、揉捻（切）、发酵、干燥等一系列工艺过程精制而成。茶性温，有暖胃等多种作用。在红茶的加工过程中，茶多酚氧化成茶黄素和茶红素，多数糖类物质水解成可溶性糖，便产生了红茶特有的香气和口感。

专业人士也常说，茶黄素是红茶中最主要的功能性成分。茶黄素可以抗氧化、抗癌、预防慢性炎症和肥胖。大量医学研究表明，红茶在预防心血管疾病的功效上较好。人们饮用红茶后，能调节人体动脉中低密度脂蛋白和高密度脂蛋白的含量，从而降低心血管疾病的发生概率。

与绿茶不同的是，泡红茶需要盖上盖子，茶香会更浓郁。也有资深中医师分析，红茶性温，有暖胃的作用，虚寒体质者和老年人宜饮性温的红茶。

虚寒体质首选黑茶

天气寒冷，穿很多衣服还是手脚冰凉怎么办？冬季御寒，喝茶是一大办法。近年来，不少茶企纷纷引进了优质黑茶，专业人士也分析，后发酵的黑茶，其茶叶在微生物的作用下，会发生一系列复杂的化学反应，生成一些对人体有益的功能成分，尤其是有助御寒，适合虚寒体质者喝。

据了解，普洱茶和茯砖茶是我国不同类型黑茶的代表，都有降脂功效。此外，黑茶中的矿物质种类丰富，且有很多种含量要高于其他茶类。黑茶的喝法也比较简单，可选用紫砂壶、飘逸杯或盖碗进行冲泡，一股冲泡3次口感较好。