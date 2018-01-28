吃糖讲时机 有利健康不长胖

糖是人体重要的能量来源，但是充满诱惑的糖（以及各类甜食）总是让人又爱又恨，因为若嗜吃糖，或者是吃糖的时机不对，对小孩来说，会影响生长发育，引发龋齿等疾病，对中老年人来说，会引起肥胖，不利于健康。如果我们掌握好吃糖的时机，就能既发挥其有益作用，又能避免长胖等不利影响。

吃糖的最佳时机

疲劳饥饿时 糖比其他食物能更快地被人体吸收，适当吃些糖可迅速缓解饥饿感。但要注意，空腹吃糖必须严格控制量，不能吃太多。这是因为空腹时人体吸收效果最好，吃糖太多就容易长胖。此外，吃糖过多还会大量消耗身体中的B族维生素，影响健康。

头晕心慌时 吃糖或喝些糖水，可以迅速升高血糖，稳定情绪，立即改善头晕心慌和出虚汗的低血糖症状。

洗澡之前 洗澡前或游泳时，需要补充水分和能量，吃些糖可防止虚脱。

汗多吐泻时 出汗过多时、病人消化功能不佳时、吐泻脱水时，喝点甜米汤或糖水，有利于及时缓解脱水症状。

剧烈运动前 剧烈运动需要消耗大量能量，而且精神要高度集中，剧烈运动前吃点糖，能比其他食物更快速地为机体提供能量。

早晨与上午 早晨与上午吃些糖，不但让人心情愉悦，还能提供上午所需要的能量。早晨与上午吃些糖，我们会用一天的工作与运动去代谢分解，特别是上午所需的能量较多，只要吃得不过量，就不会导致能量贮存转化为脂肪而发胖。若早晨吃的糖较多，中午与晚上可以适当多吃些蔬菜，以减少糖摄入过多对健康造成的危害。

哪些情况不宜吃糖？

饭前 饭前吃糖会抑制人体消化液的分泌，降低食欲，影响正常进食。

睡前 晚餐后不要吃糖。因为晚餐后能量消耗相对较少，身体对热量的吸收加快，糖很容易转化为脂肪贮存于机体内，不利影响比任何时候都大。此外，若睡前吃糖不刷牙，会将糖遗留在牙缝中，这样会导致细菌大量生长繁殖，在口腔内产酸，损害牙齿健康。若吃巧克力等糖果，还会导致神经兴奋，引起失眠。

饱食后 吃饱后再吃糖会导致营养过剩，引起肥胖。过多的糖长期刺激胰岛分泌胰岛素，易诱发糖尿病。

患疖痈时 患疖、痈、痤疮等皮肤感染性疾病时不宜吃糖。此时若吃糖较多会促进血糖升高，为葡萄球菌的生长繁殖创造条件，容易导致病情复发，久治难愈。

肥胖 肥胖患者往往患有高血脂、动脉硬化和冠心病等，吃糖易使病情加重。

运动少 运动太少时，能量消耗少，应少吃糖。比如，在假日期间，心情放松,一不小心就会吃较多的甜食，如果运动又不够，肥胖自然就会找上门来。

缺钙时 经常吃糖会加重缺钙症状。