宝宝咳嗽半年 气管里检出一块鸡骨

一个一岁多的宝宝反复咳嗽，病因竟是半年前卡在支气管里的一小块鸡骨头！南方医科大学珠江医院儿科中心副主任兰和魁介绍说，临床中有不少儿童出现吸入异物导致的反复咳嗽，提醒家长应该培养孩子良好的进食习惯，吃饭时不要逗笑玩耍。另外，异物、过敏、感染等都可能是导致长期咳嗽的病因，当下气温不稳，各种病毒引起的流感和普通感冒发病不在少数，如果其他原因引起的咳嗽也被当成普通的感冒后咳嗽不予处理，则危害不小。

鸡骨卡在宝宝气管半年

兰和魁收治的患儿中有一名一岁四个月的宝宝，家长反映孩子从十个月开始咳嗽，反反复复大半年，严重时还并发了肺炎。在不少医院就诊过，中药西药都吃过不少，一直不见症状消失。经过研究孩子的病史，医生怀疑有呼吸道吸入异物的可能性，建议进行CT检查。宝宝这么小，一开始家长有点犹豫，担心CT检查带来其他负面影响，最终由于病程实在太久，接受了医生的建议。

CT检查结果发现，果然有一小块鸡骨头卡在宝宝的支气管的分叉位置。宝宝的妈妈回忆起当时情况说：“那段时间经常给小孩煮鸡肉粥，现在想来，很可能是细小的鸡骨头没有剔除干净，被孩子吃饭时吸入了气管。”这块惹祸的鸡骨头被手术取出来以后，宝宝的咳嗽慢慢就痊愈了。

扔黄皮进嘴 果核吸进气管

九岁男孩小明（化名）一段时间来也是反复咳嗽。一开始家长还以为他是感冒，不太留意。不料咳嗽愈演愈烈，发展到并发肺炎，也是连续去了三次医院，都是好了又复发，总不能痊愈。兰和魁介绍说，反复排查了各种原因后，怀疑是气管吸入异物。仔细问诊之下，小明才告诉医生，不久前在家吃黄皮的时候，跟另一名小孩玩游戏，互相把黄皮扔进对方嘴巴里，不小心呛了一颗黄皮到喉咙里。当时也是一阵剧烈的咳嗽，因为害怕被爸爸妈妈骂不敢说，后来感觉好些了，也就没再往心里去。

医院马上为小明安排了CT检查，果然在气管里发现了异物，手术钳出了一颗指甲盖那么大的黄皮核。清除了病因后，小明的咳嗽也慢慢好了。

儿童要培养良好进食习惯

医生提醒说，门诊中孩子气管、支气管异物引发咳嗽的病例时有发生，家长们要引以为戒，引导孩子养成良好的进食习惯，吃饭时要专心，不要边走边吃、追着喂，不要逗笑，也不要因为宝宝不肯吃饭就给其玩玩具、看电视、看手机，避免因为注意力不集中或玩耍大笑而导致气管吸入异物。

3岁以下小儿应尽量少吃干果、豆类，家长平时应注意把孩子容易吸入的小物品放在儿童拿不到的地方。

此外，普通的感冒后咳嗽有自限性，一般都能在三四周内自愈。除了感冒，引起咳嗽的原因还有多种，比如上述的气管异物；又如对气味、雾霾、宠物毛发、螨虫等的过敏引起的咳嗽，甚至食物性的过敏，如牛奶、蛋白过敏，也可能不一定表现为皮疹，而是表现为咳嗽，这些都需要排查过敏原；又如咳嗽变异性哮喘、鼻窦炎、扁桃体炎、支原体感染等，潜在的炎症不断刺激呼吸道，都可能导致反复咳嗽。如果发现咳嗽迁延不育，应该尽快到医院就诊，排查病因，对症处理。