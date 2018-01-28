带薪陪床要完善配套措施

记者从全国老龄办2017年全国“十大老龄新闻”发布活动中获悉，到2017年年底，已有8个省份通过地方立法建立了独生子女家庭老年人护理假（即带薪陪床）制度。建立这项制度的省份包括黑龙江、福建、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆。（1月24日新华网）

父母对子女有抚养教育的义务，子女对父母有赡养扶助的义务，这是写进法律的条款，亦是传统认知。如今，研究制定子女带薪护理政策，给肩负赡养父母义务的子女一定的政策补偿，的确应该点赞叫好。

带薪陪床作为一项暖人心可人愿的善政，其初衷虽好，但要想落到实处，相关配套制度建设必须跟上。比如，带薪补贴标准的确定、相关监管细则的制定等。一方面，相关部门应当出台与子女领取补贴、回家照料老人相关的配套措施。包括依据不同的家庭情况制定不同的补贴政策，对老年人家庭实际情况进行勘察登记备案。不仅如此，为了挖掘更多子女照料老人的积极性，而遏制骗取补贴的歪风恶习，有关部门还需进行正面的教育与引导，并须出台辅助措施用于对一些不良分子的惩戒。

另一方面，还应从源头抓起，加强社区管理机制的建设，让社区工作人员深入领取补贴的普通家庭，不定时地查看子女的实际照料情况，通过实地考察不断地改进体制，并登记备案以作案例推广之用。社区人员还应当做好基层的联络工作，例如老人子女联系方式的登记等。只有将涉及居家养老的方方面面衔接起来，工作才能顺利展开，更多的老年人才能获得亲人的贴心照料。