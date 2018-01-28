别让“消费养老”陷入泥潭

目前，天津、山东、四川等多个省市开始试点“消费养老”保险模式，而这一模式也日渐显出其养老资金来源“第四支柱”的功能。不过，由于缺乏科学和规范的管理，部分地方试行的“消费养老”陷入传销、违法私募基金等泥潭。（1月25日《经济参考报》）

“消费养老”是指消费者通过日常消费，将消费资本利润转化为养老金的新型养老保险机制。在目前我国养老金的“三大支柱”都面临不同程度的挑战，多层次养老保障体系仍然存在发展不平衡的背景下，作为一种新的探索，这种先消费后养老，既拉动消费，又促进养老积累的模式，无疑来得正是时候，不仅契合民意需求，且有很大发展空间。

然而令人不安的是，由于缺乏科学和规范的管理，“消费养老”领域出现了一些乱象，背离了初衷。上海家帝豪集团就是以“消费养老”为幌子，利用线下加盟商来进行传销活动，致使多人上当受骗。尽管相关人员最终受到了法律制裁，但教训是深刻的。如何引导和规范“消费养老”健康发展，而不至于陷入泥潭，成为重要课题。

一方面，“消费养老”作为个人养老金制度方面的一种尝试，虽然前景可期，但其具有跨区域、跨时间、跨行业的碎片化特征，消费群体分散，发生消费返利企业众多，涉及的利益相关人繁杂，存在市场失灵可能。这不能光靠商家自律或“摸着石头过河”，要严格界定在现有的法律和政策框架范围之内进行探索，否则，应以违法违规论处。

另一方面，既然“消费养老”优势明显，利好各方，那么除了地方积极探索试点，国家相关部门也应有针对性地组织开展试点，总结经验，逐步推广。而要实现这样的预期，还需要加强配套制度建设和行业监管，规范和促进行业健康有序发展，防止某些商家打着“消费养老”的幌子图谋不轨，从而有效保护消费者的合法权益，为我国养老事业开创新天地。