国家流感中心：流感疫情北方连续两周下降 南方仍上升

中国国家流感中心27日发布的流感监测周报显示，2018年第3周，中国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，但北方省份已经连续两周下降，南方省份却依然处于上升趋势。目前检测到的流感病毒以B(Yamagata)系和甲型H1N1为主。

2018年第3周(2018年1月15-21日)，中国内地报告流感样病例暴发疫情(10例及以上)129起，1起为A(H3N2)，27起为甲型H1N1，41起为B型，32起尚未确定疫情性质，26起为混合型，2起为阴性。共报告病例3457例，无死亡病例。

周报显示，2018年第3周，南方省份哨点医院报告的流感样病例占门急诊病例总数百分比为6.7%，高于前一周(6.0%)，高于2014-2017年同期水平(3.0%、3.3%、2.8%)。

周报指出，2018年第3周，北方省份哨点医院报告的流感样病例占门急诊病例总数百分比为5.2%，低于前一周(5.5%)，高于2014-2017年同期水平(3.6%，3.5%，3.4%)。(完)