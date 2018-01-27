使用卸甲水一个月别超过两次

一些女孩子很注意指甲的颜色和形状的变化，用不同颜色的指甲油追求个性的张扬，然而，她们却忽视了指甲的深层次维护和保养，以及经常涂指甲油可能产生的危害。

要想指甲保持长久的美丽，需经常不断为其提供营养。避免食用过多的碱性食品，注意均衡营养。

指甲出现脆裂与饮食中缺乏蛋白质、铁、钙、硫、锌诸元素等很有关系，维生素A、B、C不足以及患慢性疾病、应激状态、口服避孕药等也会使甲变形或脆软。

此外，如长期缺乏蛋白质或铁质不足，还可造成匙样甲或扁平状指甲。如缺乏蛋白质或缺少维生素A或B类及矿物质等，则甲板出现波浪样或无光泽。

因此，营养平衡的膳食或每天补充多种维生素等十分必要。

另外，不要一次大量摄入胡萝卜素或柑橘等富含大量色素的物质或水果，很容易使甲板出现颜色的改变。

当你洗碗、做卫生时，记得戴上手套。清洁剂和洗涤精会伤害你的指甲，导致干燥、断裂和剥落。一个月使用卸甲水的次数尽可能不要超过两次。(武汉协和医院皮肤性病科主任医师 冯爱平)