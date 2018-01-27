客户端读者曹女士问：我长期怕冷，冬天常有面色苍白、乏力、头晕，手指、脚趾苍白、发紫、麻木、针刺感，请问该怎么解决？

中南大学湘雅医院中西医结合科副教授罗杰坤解答：根据读者描述，建议到医院排除甲状腺功能低下、贫血、营养不良、雷诺氏病、动脉硬化、闭塞等可能。

如果不是上述疾病所致，建议生活中注意以下几点：1.不盲目节食。进食后产生的能量一半以上转化为热能维持体温。过度节食会让摄入的热量减少，就会更怕冷。冬天可适量多吃一些猪、牛、羊等红肉，配上淮山、薏仁等健脾胃的食材，加入葱、姜、蒜、小茴香等辛温发散的食材。2.先留住温度再考虑风度。《黄帝内经》说，“美其食，任其服”，是说穿衣要合时宜、能保暖，不能一味追求美观。建议冬季少穿过紧的衣物，以免影响血液循环，使人更怕冷。棉毛纤维、羽绒间的空气难以流动，有利于保持体温。3.拒绝“宅而不动”。运动是促进全身血液循环、使肌肉收缩产热的最佳方法。《素问·四时调神大论》建议，冬季运动养生应“早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿”，意思是太阳升起后就可以锻炼，慢跑、快步走都可以。此外，还可求助中医师通过中药调治，或采用针灸（温针灸、艾柱灸等）、火罐、三九贴等方式鼓舞气血、激发阳气。（罗杰坤）