六个技巧让人保持冷静

美国第三任总统托马斯·杰斐逊曾说：“无论何时都保持冷静客观，会给人莫大的优势。”在纷繁复杂的环境和干扰面前，如何保持冷静、不乱方寸？以下6个技巧可以一试。

1.从一数到十。这是保持冷静的经典方法。只要不是紧急情况，在火冒三丈时，你都可以停下语言和行动，在心里从一到十慢慢数数。如果数到10还不能缓解，那就继续往下数，直到情绪平复为止。

2.深呼吸。人在沮丧时通常会屏住呼吸或呼吸急促，这么做极不利于情绪的发泄。深长且慢的腹式呼吸能让更多的新鲜空气进入身体，给大脑和心脏输送氧气，起到缓解情绪的作用。

3.避免触发因素。如果你知道繁忙的交通、拥堵的车流会令自己抓狂，那就有意识地错峰出行；如果你讨厌在超市排长队，可以选择网上购物。总而言之，在可以选择的情况下，避开那些会让你心烦的人和事。

4.受伤了要表达。若别人的语言或行为伤害到了自己，不要冲动地反击，也不要憋在心里。可以向对方表达自己的感受，如“你说的话让我挺难受的，请不要再这么说”。

5.减少过度纠结。人的一生只有两件大事，那就是生死。其他事情，也许近期看很重要，但放到人生长河上看就不值一提。遇到烦恼时，想想生命的长度和宽度，内心就能释怀很多。

6.先对自己说。生气时，把想脱口而出的气话先对自己说一遍，想象一下对方听后会有什么感受，也许你就说不出口了。多站在别人的角度想，能有效防止双方情绪失控。（李 伟 编译）