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保肝药用不当反伤肝

2018年01月27日08:43 来源：人民网-生命时报

患者袁先生问：我近期体检发现肝功能有些异常，就自行买了些保肝药服用，吃了一段时间后，一检查指标反而加重了。我很疑惑，保肝药为啥没见效？

首都医科大学附属北京安贞医院药事部主管药师方振威解答：肝脏是人体重要的解毒器官，绝大多数药物进入体内后都要经过肝脏进行代谢，最终通过尿液或粪便排出体外。保肝药的种类很多，包括解毒、降酶、降黄等多种类别，在服用保肝药之前一定要明确以下几点：

1.保肝药不是想吃就能吃。保肝药也是药，存在一定的禁忌。比如有些保肝药不适宜重症肝炎病人或特殊人群（如妊娠哺乳期妇女、儿童、肾功能不全）等。

2.保肝药应用不当也伤肝。保肝药也要经过肝脏代谢，使用不当不仅不保肝，反而会加重肝脏负担，加重肝损伤。已有报道显示患者服用保肝药后，反而引起胆红素升高、转氨酶反跳。

3. 选对保肝药种类很重要。市场上保肝药的种类非常多，作用机制和药理作用也不一样，在选择药物前一定要根据病因和病情慎重选择，切忌滥用保肝药。（方振威）

(责编：聂丛笑、权娟)


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