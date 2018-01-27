有位老太太是我院急诊科的常客，每隔一段时间，她就会犯一次心衰，住院治好回家后，没过几天又来了。当老太太第三次来时，笔者对她进行了细致的询问，得知她喜欢用中药调养身体，她在家常会熬一碗中药汤，大口喝下去。

喝汤药导致心力衰竭，这是谁也想不到的。尽管药本身是治病的，饮用不当，也会给心脏带来伤害。心脏通过收缩和舒张运动，把血液输出到全身再收回来，就像一个永不停止的“泵”。如果这个“泵”本身已有问题，再让过多的水分进入血管，就增加了心脏负担，甚至会让它“罢工”。心脏一“罢工”，导致血液排不出去，堆积在肺部，人就会出现呼吸困难、咳粉红色泡沫痰、心悸等心衰症状。这位老太太常犯心衰，就是因为一下子喝进去大量汤药，又是长期喝，无形中增加了心脏容量负荷。

在此，提醒患有心血管疾患或心功能较差的老年人，日常生活中要严格限盐、限水，以减轻心脏负担。除了注意喝药的“量”，还要注意“速”的问题。喝水、喝药，千万不可大量、快速地猛喝。（中华医学会科学普及分会主任委员、中国武警总医院急救医学中心主任 王立祥）