瓜子嗑太多，下巴会卡住

26岁的小王近来总觉得下巴难受，吃饭、说话、打哈欠时更是“咔咔”作响，有时疼痛难忍。后经医生诊断是颞下颌关节紊乱综合征，原因是平时的咬合动作过多。小王坦陈，她几乎每天都会嗑瓜子，这一习惯已经保持多年。

颞下颌关节紊乱综合征俗称“掉下巴”，是口腔颌面部常见的疾病之一，在颞下颌关节疾病中最为常见，近70%的人一生中至少发生过一次。本病多发于青壮年，15~35岁人群患病率最高，女性发病率高于男性。其最初的表现是关节局部酸胀或疼痛、关节弹响、下颌运动障碍，能听到腮部有“咔嚓咔嚓”的响声，嘴巴就像被卡住了，无法控制张口闭合，可伴有颞部疼痛、头晕、耳鸣等症状。疼痛范围主要在面部、耳朵、太阳穴附近。

本病发病机理尚未完全明了。临床发现，患者有明显的咬合关系紊乱，如牙尖过高、牙齿过度磨损、磨牙缺失过多、不良假牙、颌间距离过小等，可破坏关节内部结构间的功能平衡。经常咀嚼硬物、单侧咀嚼、夜间磨牙等会加重颞下颌关节的负荷，影响咀嚼肌的调节功能，诱发颞下颌关节紊乱。精神紧张、压力过大、睡眠不足时，人往往会不由自主地表现出耸肩、咬紧牙，使肩膀、脖子、咀嚼肌紧张，影响颞下颌关节。整天低头面对电脑和手机造成颈椎问题，也会影响下颌运动轨迹，干扰颞下颌关节。

很多患者由于认识不够，对症状不以为然或误认为是牙疼等所致，延误治疗。建议患者在张口、打哈欠时突然卡住，千万别强行张嘴，以免造成不可逆的创伤。可以慢慢活动嘴巴，让关节盘复位，并及时就医。病情轻者可自愈。症状严重者要在专科医生的指导下服用药物或矫正咬合；改变不良习惯，如过度张口、单侧咀嚼等。（南方医科大学口腔医学院教授 李少萍）