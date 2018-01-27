一天之计在于晨，一顿完美早餐让一天充满能量。《生命时报》特邀中国营养联盟高级营养讲师徐静，为大家避开早餐“雷区”。

把零食当早餐：营养不足，长期下来造成体质下降。许多学生、白领早上来不及吃早餐，就会去便利店买几包零食充饥。徐静表示，这种吃法虽然节省时间，却伤了肠胃。零食大多含糖量高，会造成营养不良或肥胖，边走边吃不利于消化和吸收。如果时间实在紧迫，可以选择坚果类零食外加牛奶、豆浆，补充能量的同时增加营养摄入。

剩饭菜做早餐：营养素损失严重。许多老人不舍得将剩饭菜倒掉，便热一热作为第二天的早餐。徐静认为，这样做不是不可以，但要注意“剩荤不剩素”，肉菜类比如丸子等比蔬菜好，因为蔬菜经过反复加热营养素损失严重，而动物性食物的蛋白质和矿物质不易流失。如果要将剩饭菜作为早餐，应该额外加一杯牛奶或新鲜蔬菜，补充营养。

只吃“牛奶加鸡蛋”：不能给身体提供足够的能量。徐静告诉记者，牛奶、鸡蛋是营养早餐中重要的组成部分，但不能算一份完整的早餐。牛奶、鸡蛋无法提供人体必需的碳水化合物，吃后会很快感到饥饿，从而间接影响人的工作学习效率，对儿童的影响尤其大。吃牛奶、鸡蛋的同时，应搭配粥、馒头等主食补充能量，最好再加一份蔬菜，让营养更均衡。

早餐吃得过于油腻：油脂高、热量高，不易消化。很多人意识到早餐的重要性，但大量摄入高蛋白、高热量、高脂肪的食品，比如奶酪、汉堡、油炸鸡翅、煎炸食品等。徐静表示，过于“营养”的早餐只会加重肠胃负担，对身体有害无益。吃油条、喝豆浆更是许多人的早餐“标配”。油条在高温油炸过程中，营养素被破坏，并产生致癌物质，对人体健康不利，而且许多店家炸油条的油没有保障，如果是长期使用的剩油对身体的伤害更大。徐静建议，豆浆最好选不加糖的。如果早餐吃得过油，那么午餐、晚餐要避免煎炸食物。（汪 颖）