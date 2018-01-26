中华医学科技奖（2017）颁奖大会在北京召开



获奖代表

1月26日，由中华医学会主办、扬子江药业集团协办的中华医学科技奖（2017）颁奖大会在北京召开，聚焦医学科技发展，激励医学人才创新，促进医学科技成果转化。获奖代表、中华医学会所属各专科分会主任委员、秘书长及全国医务工作者代表750余人出席大会。

中华医学科技奖是我国医药卫生行业最权威的奖项之一，自2001年设立以来，共评选出尖端医学科研成果1369项。2017年，中华医学科技奖采取限额推荐方式，按照《中华医学科技奖奖励条例》确立的“公平、公正、公开”评审原则，在全国149个单位推荐的222项科技成果中，遴选出86项获奖项目，其中一等奖9项，二等奖23项，三等奖50项，另有卫生管理奖2项，医学科普奖2项。

全国政协副主席、中华医学会名誉会长、中华医学科技奖评审委员会名誉主任委员韩启德，国家卫生计生委副主任、中华医学会会长、中华医学科技奖评审委员会主任委员马晓伟，扬子江药业集团董事长、总经理徐镜人等领导出席了颁奖典礼，并向获奖代表颁奖。

国家卫生计生委副主任、中华医学会会长马晓伟

国家卫生计生委副主任、中华医学会会长马晓伟在讲话中勉励广大医学科技工作者继续发扬求真务实、勇于创新的精神，把自己的事业抱负、科技专长同国家发展、社会进步、人民健康幸福更加紧密的联系起来，发展先进有效、安全便捷的健康技术，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，努力创造出经得起检验，能够转化的科技成果，为促进医学科学技术的繁荣发展和转化推广再做贡献。

扬子江药业集团董事长徐镜人

扬子江药业集团董事长徐镜人表示，扬子江以振兴民族医药工业为己任，以供给侧结构性改革和高质量发展为主线，完善企业科技创新体系，加强产学研深度融合，研制出更多优质高效的药品，创造出更多的“健康红利”。今后，扬子江药业集团将继续全力支持我国医学科技创新和发展，与中华医学会和全国广大医学科技工作者携手，奋进推动我国健康中国战略的落实。

多年来，扬子江药业秉承“求索进取、护佑众生”的企业使命，把助推医学科技进步与创新发展作为践行社会责任的重要内容。扬子江药业连续17年独家资助中华医学科技奖评选，资助“吴阶平医学奖”、“中国医师奖”、“树兰医学奖”等奖项评选。同时，积极支持中华医学会、中华中医药学会、中国药学会、中国医师协会、中华医院管理学会、吴阶平医学基金会、中国医药质量管理协会开展各类学术活动，合力打造医学领域科技创新生态圈，并在各省市医药学会和高校中资助设立相关奖项，助力中国医药行业和高校培养高素质科技人才，推动我国医学科技进步与创新发展。 （刘良鸣 李吟男 陈宫）