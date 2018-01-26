“推进菊芋产业化发展 为精准扶贫、健康中国建设作贡献”研讨会在京召开

人民网北京1月26日电 （记者马晓慧）今天上午，由《紫光阁》杂志社主办的“推进菊芋产业化发展 为精准扶贫、健康中国建设作贡献”研讨会，请专家学者讲述菊芋的功效，请农业专家讲述菊芋治理荒漠土地的显著成效。会议呼吁广大人民群众认识菊芋的健康价值和产业价值，为脱贫攻坚和污染防治作出贡献。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员霍军生在会上详细介绍了菊芋对促进人体健康的诸多功能。例如，菊芋深加工产品菊粉对血脂异常和糖尿病患者血脂改善有积极影响，在预防心脏类疾病、调节肠道微生物菌群方面也有一定作用。

目前，菊芋产业已进入生产阶段。例如江苏碧青园海洋生物科技有限公司目前拥有菊芋研发中心、菊粉生产线、达到10万级空气洁净度的生产车间，形成了一条完整的菊芋产业链。会上，该公司董事长薛祥华建议，目前国内保健养生市场良莠不齐，乱象丛生。建议进一步完善制度，优化市场，加大宣传力度，倡导大众补充膳食纤维，促进全民健康。同时，建议通过改善投资环境，优化产业结构，招商引资，加大扶持力度，培植出一批辐射面广、带动力强的龙头企业，在改善生态环境的同时，使菊芋产业变成引领农民脱贫致富、提高当地税收的一项优势产业，真正做大做强。

《紫光阁》杂志社副总编裴季壮在总结发言中谈到，这次研讨会主要目的是让人民群众认识菊芋的特点，促进菊芋产业化发展。会议不仅宣传菊芋，还传播了提倡绿色导向、市场导向，促进西部地区与全国协调发展，推进农业供给侧结构性改革、支持实体企业健康发展的积极能量。