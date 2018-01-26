独生子女“带薪陪床”制值得推广

独生子女在父母患病住院期间请假到身边陪护已不再是奢望。记者23日从全国老龄办2017年全国“十大老龄新闻”发布活动中获悉，到2017年底，已有黑龙江、广西等8个省份通过地方立法建立了独生子女家庭老年人护理假制度。（1月24日 新华网）

显然，从当前职场的诸多现实来看，这一制度的制定和施行，对于职场中身为独生子女的人们，既可以减轻可能事关手上“饭碗”的职场竞争压力，又可以更好地尽到为人子女该对年老父母照顾扶助的孝道。因为，赡养扶助父母不仅是一个人的义务与责任，更是数千年来形成的社会美德，只有传承和弘扬的本分，而没有淡化和抛弃的任何理由。然而，很多时候，子女因为职场工作制度，却陷入了无法兼顾工作与生活的现实困境。“带薪陪床”制度出台，无疑是让人们走出困境的一大法宝。

事实上，这也是我们社会发展中所面临的又必须破解的一大问题。众所周知，老龄社会已在快速走来。资料显示，截至2016年底，全国60周岁以上老年人口有2.3亿，占总人口的16.7%，其中空巢老年人占老年人口的51.3%。让老人们幸福快乐安享晚年，这是推进社会文明进步必然的内涵，需要政府切实的制度设计担当。我们也看到，有的地方，其制度设计已迈出了大步子，“带薪陪床”假不只是独生子女职工有，非独生子女同样有。比如黑龙江省就规定，老年人患病住院期间，子女所在单位应当给予其陪护假。独生子女的陪护假每年累计20日，非独生子女的陪护假每年累计10日，陪护期间工资福利待遇不变。这委实让人欣喜。

但欣喜之际，一个状况的存在又让人对“带薪陪床”假有着深深忧心，这就是人们之前所看到的诸如职工年假制度等，在不少单位和企业的执行并不尽如人意。“纸上福利”的形容就可见一斑。也正因此，对“带薪陪床”的新假制度，不少人认为不切实际，可能会陷入与职工年假同样的困境。甚至有人觉得还会产生副作用，会让人们以后求职找工作，首先就会遭到用人者从自身利益出发，不录用独生子女的尴尬。

因此，要让这一制度温暖延展开来，还有很多事情要做。首先是要出台制度实施细则，比如奖惩并举，对制度执行得好的单位与企业，给予诸如税收减免、财政补贴等奖励；如果用人单位装糊涂，故意找出各种各样的理由不让职工休假，那么就必须对相关单位予以惩处。同时，各级劳动监察部门切实作为，真正做到把保障劳动者权益时刻放在心上，如果故意不作为，就要严厉问责。只有这样，设置“带薪陪床”假期的制度善意才能真正惠及人们的现实生活。