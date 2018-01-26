营造全社会尊重关心全科医生的氛围

全科医学，这一在20世纪80年代后期才从国外引入的概念，随着我国家庭医生制度的逐步推进，居民对全科医生的接触和了解也与日俱增。但是，全科医生的经济和社会地位还没有得到足够提升。就此，记者专访了国家卫计委副主任曾益新。

记者：在一些居民的眼中，家门口的全科医生不如大医院的专科医生让他们“仰视”；甚至，有些专科医生也存在有些瞧不上全科医生的误区。对此，您怎么看呢？

曾益新：相对于大医院的专科医生，全科医生在有些国家和地区又称为家庭医生，主要在基层承担预防保健、常见病多发病的诊疗和转诊、病人康复、慢病管理和健康管理等一体化服务，并为个人和家庭提供连续性、综合性和个性化的医疗卫生服务，在基本医疗卫生服务中发挥着极为重要的作用，被称为居民健康的“守门人”。

但是，服务于基层并不代表全科医生知识结构和专业素养不如专科医生。事实上，全科医生也属于36种专科医生类别中的一种，是综合程度较高的复合型临床医学人才，对其岗位要求是知识结构要宽泛广博，根据患者症状和简单检查就能比较准确地做出病情判断，及时就地治疗或转诊到大医院相应专科。同时，全科医生还要善于和患者沟通，体现医学人文关怀，有许多疾病通过语言沟通、心理疏导和生活方式调整就能够化解。事实上，对全科医生的岗位能力的要求一点也不亚于其他专科。目前，为了提升全科医生的培养层次，国家卫计委和国家教育部以及国家中医药局正在探索全科医生硕士及博士培养制度。

因此，全社会都应该树立尊重全科医生的观念，营造关心支持全科医生发展的氛围，特别是医学同行。

记者：在推进健康中国的建设中，全科医生将发挥怎样的作用？

曾益新：随着我国人口老龄化、生活方式的城市化，疾病谱发生了较大变化，慢性病代替传染病成为了死亡的主要原因。疾病谱的变化要求医学的重心必须前移，必须关注预防和健康管理，关注人群情感和心理需求，而全科医生能够承担这样一种变化，他们对缓解大医院看病难的问题能起到基础性作用，让大医院回归学术和诊治大病重病及疑难杂症的定位。

记者：在推动全科医生队伍建设方面，您在担任中华医学会全科医学分会主任委员期间做了大量的工作。今后，您还会为此付出怎样的努力？

曾益新：中国有一句老话叫“十年树木，百年树人”。全科医生队伍建设经过这几年的努力，从2012年到2016年全科医生的人数已经翻了一倍，取得了初步成效。

为了进一步提升全科医生岗位吸引力，国办23日印发的《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》明确指出，要显著提升全科医生职业荣誉感和社会地位。在全国杰出专业技术人才、享受国务院政府特殊津贴、全国先进工作者、全国五一劳动奖章、全国优秀共产党员评选等工作中，向基层全科医生倾斜。

人才培养工作是一个长期的过程，我们还需要在培养和激励两方面继续努力，吸引更多的优质人才学习和从事全科医生专业，满足全国居民的健康和医疗需求。