老年人泡温泉 水温别超40℃

冬季泡温泉，对缓解身体疲劳、促进血液循环有益。但泡温泉时心血管疾病发作，甚至猝死的事件也时有发生，尤其多发于身体机能减退的老年人身上。上了年纪的人怎样泡温泉才安全、科学呢？

75岁以上避免泡温泉

“温泉并非每个老年人都可以泡。”火箭军总医院感染性疾病科副主任医师武涧松认为，患有高血压、心脏病、脑血管病、肺气肿、贫血和皮肤过敏的老年人不宜泡温泉。尤其是糖尿病患者不宜长时间泡温泉，因为水温过高可能使胰岛素吸收加快，机体能量消耗增加，心脏负担加重，容易出现意外伤害事件。而75岁以上的高龄老年人应避免泡温泉。

除此以外，身体健康的老年人在一些特定情况下也不宜泡温泉。比如，在非常疲劳的状态下，包括经常熬夜或是长途旅游刚回来，特别是跨越时区，有较大时差的旅游；在空腹、吃得很饱和大量饮酒后（饮酒后中枢神经处于兴奋状态，泡温泉会刺激血液循环，致使体力消耗，发生意外）；最近精神状态不好，长时间失眠；正在感冒，出现发热时；无论何种原因引起心悸(心跳超过100次/分)时，都不应泡温泉。

此外，打算要孩子的年轻男性，也不要泡温泉。

水温较高时应分次入池

每个人的体质不同，老年人需要根据自身情况选择适宜的水质和水温，才能达到泡温泉的目的，且不会产生不良反应。

根据水质划分，温泉一般分为中性碳酸泉、碱性碳酸氢钠泉、盐泉和硫磺泉四种。碳酸泉对防治心脏病、高血压、动脉硬化等有一定效果，但不适宜患有肾脏病、肠胃疾病的人群；硫磺泉对慢性皮肤病有缓解作用；盐泉对手脚冰冷、贫血及过敏性支气管炎等有改善作用；碳酸氢钠泉对皮肤有滋润、美白及软化角质层的作用。此外，单纯泉（碱性泉）比较温和，无色无味，能够促进血液循环，对中风、外周神经痛等有一定舒缓功效，适合年纪较大的老年人。

老年人泡温泉一般建议选择水温在38℃至40℃之间的常温池，不主张泡高温池(温度＞40℃)。一方面是因为温度偏高容易使外周血管过度扩张，血液循环加速，增加心脏负担，诱发心血管病；另一方面是因为老年人对水温的感知不敏感，容易引起烫伤。实在想泡高温池时，可以第一次先泡3分钟，起来休息3分钟，再入池泡5分钟，反复入池3至6次，切记单次泡别超过15分钟。

安全泡温泉“八要点”

循序渐进 老年人下水前先用手或脚伸进温泉池中试试水温，先泡双腿，慢慢泡下半身(心脏以下)，待适应后再让上半身完全泡入水中。离池时也应缓慢起身，适应后再离开水池。

时间不宜过长 温泉水温多在38℃以上，身体泡在水中，时间长了可能导致“热中暑”。水中物质会对人体进行渗透，引起皮肤皱褶、水肿。因此浸泡时间以15分钟至20分钟为宜，中间最好能起身1次至2次。

泡温泉后不宜蒸桑拿 泡完温泉后，水中的矿物质和负离子刚被身体吸收，如马上蒸桑拿会使这些有益物质随着汗液排出，还可能出现口干、头晕等现象，甚至引起心脑血管疾病。

及时补充水分 泡温泉前补充足够的水分，否则大量出汗容易造成脱水。

选择合适的药池 有的温泉池中泡有各种中药，要根据自己的身体情况选择，建议最好是选择单纯泉。

及时用清水淋浴 为避免皮肤受泉水中的酸性或碱性物质过度刺激，并清除潜在的污染物，泡完温泉应立即用清水淋浴。

出现不适立即离池 泡温泉时有出汗、口干、胸闷等不适感，这是血液循环过快的正常反应。若症状加重难以忍受可调换凉水浸泡或离水静养，并多喝水即可缓解。

有慢性病者要结伴同泡 患有心脏病、高血压者应约伴同泡，方便互相照顾，如有不适立即出水休息。