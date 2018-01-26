花重金买不粘锅，值不值

花六千多元买个不粘锅，究竟值不值？最近，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐频被人问这样的问题。为什么要花六千元买个锅？买锅的回答：不会轻易掉漆、涂层不会轻易剥落，更安全。

事实果真如此？请听康康姐的权威解答。

高价不粘锅，不会掉涂层？

康康姐说，市民往往担心，锅里掉下来的涂层吃进肚子里会有毒，于是就觉得锅越贵越不会掉涂层。

其实，炒锅也好，煎锅也好，电饭煲也好，只要是不粘锅，涂层几乎是标配。如果操作过于“粗暴”，或者使用时间过长，上面的涂层都很容易脱落。但是，不粘锅的涂层通常是含氟的高分子聚合物，不仅耐酸、耐碱、耐油、耐高温，还不会被人体消化和吸收，更不会在人体内富集。即便吃进肚子里，也会直接排出体外。

另一方面，不粘锅的涂层本身就很薄，往往在清洗时发生脱落：为了洗得更干净，市民用力摩擦，涂层就掉了。不过，涂层脱落后，通常会随着清水被冲洗，也不会等到下次炒菜时吃进肚子里。

所以，因为吃进不粘锅涂层而对身体产生毒害的事，康康姐还真没听说过。

高温会有毒？不干烧就行

不过，也有市民担心，在高温环境下，不粘锅的涂层可能会释放出某些有毒有害的物质，比如全氟化合物，所以一定要买贵价格高的高级不粘锅。

事实上，不粘锅问世多年，只要是正规渠道买的合格产品，技术都是过关的。

康康姐表示，科学家们还通过各种实验，对不粘锅的释放问题进行过研究，认定在烹饪过程中，释放全氟化合物的可能性不大。在分别用盐水和水煮沸2小时，或用大豆油加热到280℃的情况下，都没有发现不粘锅分解溶出典型的全氟化合物。

只有在高温长时间的干烧时，不粘锅才可能会释放出全氟化合物。但正常情况下，不会有人长时间干烧。总而言之，只要合理使用、小心清洗，高价、平价不粘锅都不存在安全隐患。

康康姐“用锅”小贴士

☆不论是新锅还是旧锅，都不要长时间高温干烧，请给点水或者油陪伴它

☆别用尖锐的利器刮擦。洗的时候别用钢丝球，用海绵就能洗干净

☆即便不粘锅的涂层掉了，也不用担心中毒。顶多就是“不沾”的效果差点，回头换个新锅