晨起口干，杨桃雪梨煲牛腱

河北读者赵先生咨询：冬季以来，每天早上起来都觉得嘴里特别干，严重时嗓子也疼。朋友告诉我一个方子，说可以缓解口干：杨桃2个、雪梨2个、牛腱肉500克、蜜枣1颗、生姜3片，杨桃、雪梨洗净削皮，切片，去掉果芯；牛腱洗净，切成大块后焯一下；蜜枣去核。所有材料放入砂锅内，加入清水2000毫升，武火煲沸后改为文火慢煲约一个半小时，调入适量食盐便可。请问专家此方机理何在。

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科教授于景献解答：北风吹来，不少人早晨起来都会觉得口干，缓解该症状的关键在于防燥伤阴。可多饮用一些具有清热润燥、酸甘养阴功效的汤水。方中，雪梨水分大，性略寒，可以生津润燥、清热化痰，且白色食物入肺，对肺有保养功效；杨桃性微寒，味甘、酸，可以清热生津、除烦止渴、利尿解毒；牛腱肉质厚、滑，有滋养脾胃、补中益气、强筋健骨的食疗作用。可见，此汤确实有清肺利咽、生津润燥的功效，可改善咽喉肿痛、声音嘶哑、烦热口渴、痰多咳嗽或干咳无痰等症状。杨桃也可以换作橄榄，其味甘酸性凉，能清肺利咽生津、化痰醒神；牛腱子也可换成猪瘦肉。（于景献）