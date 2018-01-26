花草树木，不仅可用来观赏，有的还可以祛病强身。有些花草树木适合种植，但也有些却会引起身体的不适。

许多花草树木香气虽不四溢，也不扑鼻，却能愉悦人们的身心，使人神清气爽。例如白兰花、玉兰花、栀子花、水仙花、蜡梅等。也有许多花草树木为了招蜂引蝶，香味浓烈而令人陶“醉”，久闻会令人头昏脑涨。九里香、木本夜来香、白丁香、夜香草桂花以及麝香百合（俗称“香水百合”）等，这一类花草树木，香味扑鼻，对人们的嗅觉器官具有较强的刺激性，闻多了常会使人出现暂时性的嗅觉迟钝或可逆性的麻痹。有的可使人头昏脑涨、心悸、面色潮红等。高血压、心脏病、脑血管疾病、神经衰弱、失眠者不宜久闻。

人们喜欢在樟树或松林中散步、锻炼，认为这里的空气清爽。然而，过多地吸入樟树、松树、月桂等所释放出来的气味，则有可能诱发鼻腔、支气管等部位的过敏反应，还可使原有的鼻炎、支气管炎和哮喘病情加重。

还有一些花草树木虽然无味，但它们客观存在的花粉或挥发物，往往在人们嗅觉毫无察觉的情况下对人体产生了不良影响。例如扶桑、木芙蓉、漆树、紫荆花等。过敏性体质以及呼吸器官脆弱的人，勿在植有上述花草树木的地方久留，特别是鼻炎、支气管炎和哮喘病患者更应注意。