美国科学家提示七个迹象 整天没精神可能有炎症

炎症是把双刃剑，一方面有助于保护人体免受感染，另一方面会对身体造成破坏。老人身体长期有炎症，可导致2型糖尿病、心脏病、老年痴呆症、癌症、抑郁症等疾病。美国“积极的力量”网站总结了老人身体有炎症的7个迹象。

1.慢性疲劳。美国马萨诸塞州史密斯学院神经科学专家玛丽·哈林顿表示，慢性炎症与慢性疲劳有直接关系，免疫系统的炎症反应与大脑及脊髓内的活动存在联系，使得慢性炎症干扰生物钟，影响睡眠、觉醒周期，导致慢性疲劳。

2.皮肤红肿发痒。压力过大会令人体产生大量炎性化学物质，影响皮肤健康，甚至加重慢性皮肤病，如湿疹、银屑病。慢性炎症也可能刺激痤疮发作、皮肤肿胀和瘙痒。

3.腹部脂肪多。美国华盛顿大学研究人员发现，腹部脂肪多可能是炎症反应所致。所以，抓紧甩掉小肚子吧。

4.消化问题。身体炎症水平与消化系统健康之间存在复杂关系。 腹胀、便秘、腹泻、恶心或呕吐等频繁发作是炎症反应升高的迹象。

5.食物过敏。不少老人对食物过敏并不在意，认为忍一忍就过去了。但这可能是炎症反应在作怪，会引起免疫系统过激反应。建议老人及时就医或者通过排除法查找过敏原，乳制品、蛋、谷物、糖等都可能是元凶。

6.头痛。持续头痛是炎症水平较高的迹象。美国托莱多大学研究人员发现，偏头痛确诊病例与体内炎症标记物之间存在关联。

7.抑郁症。慢性炎症可能是抑郁症的诱因之一。很多医生发现，抑郁症患者的炎症水平也较高，他们更容易患类风湿性关节炎或炎性肠病。

对抗炎症有三个“武器”：1.锻炼。脂肪细胞会产生过量的炎性化学物质，建议每周至少进行三次30分钟运动，以消除多余脂肪。如果坚持不下来，可尝试做些自己喜欢的活动，或者把30分钟分成几段来完成。2.摄入欧米伽3脂肪酸。鱼油、亚麻籽、瘦肉、海鲜、大豆、菠菜和核桃等富含欧米伽3脂肪酸，该营养素具有强效抗炎作用。3.少吃精制碳水化合物，比如面包、饼干等。（冯国川 编译）