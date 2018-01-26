体态不良的人容易出现肩颈僵硬、腰痛、手足发麻等不适。近日，日本多位口腔专家称，体态是否良好由下颌决定。

下颌是被头骨和脸部肌肉“吊起来”的特殊骨骼。人体站立时，下颌能感知身体的活动，与上半身一起晃动来保持平衡。近年也有研究称，下颌具有平衡感觉与平衡运动的功能。日本央牙科医院院长下向央介绍：“如果用高速摄像机观察田径选手跑步时的身体活动，可以发现，他们的头部前后左右地摇动，下颌也像秋千一样灵活地摆动，保持身体的平衡。”

如果口腔中上、下颚牙齿由于咬合不齐等原因，经常碰撞、卡住，就会阻碍头部与下颌的灵活运动，身体平衡自然受影响。为避免摔跤，身体会试图扭转各个部位。长期如此，肌肉持续紧张，关节负担加大，甚至导致疼痛、运动障碍等。下向表示，体态不良还会压迫神经，阻碍血液、淋巴液流动，导致神经失调。

鄂口腔临床中心院长臼井五郎称，随着下颌的摇动，上下颚牙齿的碰撞程度远超我们的想象，不仅是牙齿的咬合面，有时也会涉及到侧面。为了不让牙齿产生不必要的碰撞，日常生活中，我们就应该时刻提醒自己直起头部，保持良好的体态。

有上下牙咬合不齐严重等问题者，可以找牙医进行适当调整。按摩脊柱疗法专家松本享士推荐了一个在家就能做的体态改善训练法：将脚掌前半部分踩在一个高2~5厘米的平台或书本上，保持脚后跟悬空，且脚掌与地面平行。两脚脚趾张开撑起体重，抬头放远视线，双手自然下垂，挺胸提臀，伸直膝盖（如图）。每天坚持1分钟即可。肌肉力量不足者也可以后背靠墙站立，让头顶、肩部、腰部、脚踝处于一条线上。（郭五陵 编译）