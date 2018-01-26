孕妇每天九个蛋，宝宝聪明

平常人每天吃鸡蛋数量不宜过多，不过根据美国一项新研究，如果孕妇每天吃9个鸡蛋，宝宝会特别聪明。

该研究由美国康奈尔大学组织开展，研究人员认为，胆碱成分有助促进婴儿智力发育。他们招募了26名孕晚期的准妈妈进行研究分析，其中半数的孕妇每天摄入480毫克胆碱，其余人每天摄入930毫克胆碱。随后，在这些孕妇生下的宝宝4个月大、7个月大、10个月大以及13个月大的时候，研究人员检查评估了宝宝们的信息处理能力和记忆力。结果发现，孕期每天摄入930毫克胆碱的孕妇生下的孩子在这两方面的能力较强，这意味着他们的智商更高一些。研究报告发表于《美国实验生物学学会联合会杂志》上。

胆碱成分存在于多种食物中，如红肉、鱼肉、豆类及坚果。鸡蛋的胆碱含量很高，营养专家称，一个蛋黄中含有约115毫克胆碱，也就是说，孕妇每天吃约9个鸡蛋，所摄入的胆碱量可以达到提高宝宝智商的最佳效果。

该研究作者玛丽·考蒂尔说：“在啮齿类动物模型研究中，学者们广泛认同，给实验动物的孕期饮食中额外补充营养成分胆碱，能使其后代认知功能增强，给它们带来终身益处。此次研究提供的证据表明，这种提高认知能力的方式同样适用于人类。”不仅孕妇应多吃点鸡蛋，婴儿吃鸡蛋也很有益处。此前有研究表明，婴儿连续6个月每天吃一个鸡蛋，能促进大脑发育、提升大脑功能。不过，研究人员提醒准妈妈，尽量不生吃鸡蛋或半生不熟的鸡蛋，以避免沙门氏菌感染。（瑞 秋）