薯片是常见的零食，香脆可口，不过从防病角度来说，它并不是一种健康食品。近日美国的一项新研究发现，诸如薯片一类含盐量较高的零食，吃多了不仅对心脏不好，还会损伤大脑功能。

实验中，研究人员持续给小鼠喂食高盐饮食，其含盐量和薯片、薯条等高钠食品的水平相同。两个月后，通过磁共振成像观察发现，小鼠脑部控制认知和记忆的重要部位——大脑皮层和海马体的血流量均在下降。和其他小鼠相比，高盐饮食小鼠穿越迷宫时表现明显较差，一旦恢复正常饮食，它们的思维能力就会逐渐好转。

哥伦比亚大学生物医学工程师伊丽莎白·希尔曼解释称，当机体的免疫系统遇到大量的盐分时，就会迅速活跃起来，如同需要抵御病毒和细菌一样做出如临大敌般的反应。因此，胃肠中涌入过量的盐时，这两个部位的白血球会增多，体内还会不断产生更多协助管控免疫和炎症反应的IL-17蛋白质。这些物质运行到脑血管中时，会使大脑中一氧化氦的生成变少，而一氧化氦能影响并调节人体器官正常活动，这就可以解释高盐饮食为什么会让小鼠变得思维迟钝。

早在2015年，加拿大麦吉尔大学学者曾发现，让小鼠摄入过量的盐会改变它们的大脑结构；2018年1月美国《自然神经科学》发表的新研究也称，过量的盐分摄入会对胃肠带来不利影响。专家提醒，为了孩子们大脑的健康发育，少给他们吃一些薯片等高盐零食为好。 （孙开元）