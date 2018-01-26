让全科医生沉得下留得住

人民网北京1月25日电 （记者邱超奕）1月25日，国新办举办新闻发布会，邀请国家卫生计生委副主任曾益新、教育部高等教育司司长吴岩、国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧就深化全科医生教育培养、提高全科医生职业吸引力、加强贫困地区全科医生队伍建设等方面改革举措回答记者提问。

党的十九大报告提出“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”。针对当前全科医生队伍建设中的突出问题，国家卫计委、教育部、国家中医药局会同有关部门，在深入调研、广泛听取各方建议的基础上形成了《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，日前国务院办公厅正式印发。

全科医生是综合程度较高的复合型临床医学人才，主要在基层承担常见病、多发病诊疗和转诊、预防保健、病人康复和慢性病管理等，为居民提供连续性、综合性、个性化的医疗卫生服务，被称为居民健康的“守门人”。

曾益新介绍，全科医生是医疗卫生系统里重要的基石和基础。当前一个最突出的问题是全科医生岗位吸引力不足，要提升吸引力，才能提高全科医生的人数和服务质量。在举措上，一是要改革完善基层医疗卫生机构绩效工资政策，提升全科医生工资水平；二是拓展全科医生在基层的职业发展空间，在招聘流程、职称评定上进行简化和改革；三是鼓励专科医生进行转岗培训，增加全科医学专业执业范围，进一步扩大全科医生来源。

吴岩表示，教育部门在全科医生教育培养上做了三方面工作：一是全覆盖。所有医学生在校期间都要接受全科医学相关知识和能力的培养培训。二是补短板。通过订单定向免费医学教育，为中西部乡镇定向培养了4万多名本科医学生，实现了中西部每个乡镇卫生院都有一个本科学历全科医生的目标。三是提层次。培养高层次全科医生，培养全科师资力量。目前已有800多名全科医学研究生毕业，有76所高校招收全科医学研究生。

他说，下一步将在已有基础上做好提质、联动、协同工作。在提质上，将发布医学专业类教学质量国家标准，要求有条件的高校成立全科医学院系和教研室，建好全科专业住院医师规范化培训基地，鼓励探索全科医学博士生教育；在联动上，对招生、培养、就业、使用等方面进行联动，把招生计划和定向就业岗位精准对接，探索实行“县管乡用”，加强服务基层的针对性和适应性；在协同上，全面对接全科医学教育与全科医生规范化培训，探索并完善全科专业住院医师规范化培养的人才取得硕士学位的办法等。

卢国慧表示，中医有着丰富的全科医学理念，中医全科医生是全科医生队伍的重要组成部分。为加强中医全科医生队伍建设，国家中医药局出台了中医全科医生、助理全科医生规范化培训标准；设立了9个中医全科医学重点学科；批准设立了185个中医住院医师规范化培训基地。通过规范化培训、助理全科医生培训、转岗培训、订单定向培养等途径，至2017年共培养中医全科医生2.8万余人。

今后，国家中医药局将重点做好三方面工作：一是进一步扩大中医全科医生队伍规模；二是在县级医疗机构普遍建立名老中医药专家工作室，提升服务水平；三是探索建立中医全科医生在基层服务的长效保障和激励措施。

据介绍，全科医生队伍从2012年到2016年人数已经翻了一番，取得初步成效。当前全科医生数量为20.9万人，距离2030年每万人拥有5名全科医生的目标还有约50万人的缺口，有关部门将继续努力，多渠道充实全科医生队伍，改善薪酬待遇，让大家有积极性、有热情从事全科工作。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 09 版）