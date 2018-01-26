衣帽间、卫生间主卧带哪个更好？

在太原近几年交房的新小区中，不少户型设计主卧带卫生间或衣帽间。对于普通家庭来说，主卧带卫生间好，还是衣帽间好呢？

如果家庭人口较多，只有一个卫生间肯定会影响居住体验，建议主卧带卫生间。如果是三代同堂共同居住，也建议主卧带卫生间，这样可以保护私密性，同时家里来客人也可以主卫、次卫分开使用，互不干扰。

如果不属于上述情况，可以考虑将主卧的卫生间改成衣帽间，增强收纳，提升居住体验。如果家里常住人口少于四口人，衣物收纳需求大，可以考虑将主卧卫生间改成衣帽间。但有不少业主认为，一般情况下，主卧自带的卫生间已经预埋好上下水管线，衣帽间中经常会听到上下楼邻居的冲水声会影响使用感受。设计师说，这个问题可以通过使用吸音棉或其他降噪材料包裹管道来解决。此外，如果要将卫生间改为衣帽间，需要在这一卫生间做好闭水试验，确保不存在漏水问题。还需要增加排风扇，保持空间不受湿气侵扰。