年底大扫除别慌　弄清这些高效完成

快过年了，春节前对家进行大扫除是我们的传统习惯，也是除旧迎新的一种方式。虽然在民间俗语中，腊月二十四才是扫屋日，但不少市民已经提前开始了大扫除。一些市民表示，年底大扫除时间紧、任务重，收拾利落真不是件容易事。本期家居生活周刊，记者为您支招，高效进行年底大扫除。

A 有序清扫心不慌

记者在采访中发现，对于年底大清扫，大部分市民都表示任务很繁重，尤其对于厨卫、地毯、纱窗等地方，常常打扫起来费时间费力气，成为最令人头疼的大扫除环节。市民王女士满脸愁容地告诉记者：“年底大扫除真的很愁人，清洗整理归纳，一通活干下来腰酸背痛。”另一位新婚的田女士则表示：“第一年自己做大扫除，厨房的油腻感真让人抓狂。”

的确，清洁家居是件比较令人头痛的事情：厨房很油腻、卫浴间有异味、客厅和卧室较脏乱……想必有过大扫除经历的人都知道，要想彻底打理一整年的旧景，这个工程可不轻松。不过，看似工程巨大的扫除，在着手实干之前，如果确定了顺序，掌握了清洁小窍门，就能轻轻松松还原一个美美的“新家”。

已有十余年保洁经验的家政公司保洁员黄女士介绍，清洁房子，如果是三室两厅的居室，大约需要近一天的时间。“年底清扫，应遵从两个空间顺序，一个是横向的空间顺序，用来区分各个厅室的功能和先后次序，另一个则是纵向的空间顺序，用于理清每一个房间的打扫。”黄女士认为，从横向考虑，最难清洁的厨房首当其冲，“清洁完厨房，就觉得其他房间打扫起来都不难了。”黄女士称：“厨房过后可以清理卧室和客厅，主要针对家具的保养翻新。最后是卫浴，由于在清洁过程中要多次进出卫浴，留待最后清理卫浴可以有效避免二次污染。”从纵向考虑，清洁也有顺序。在空间上，顺序应当从上到下，免得擦完地板，又被从天花板掉落的灰尘弄脏；柜体的擦拭，应当从里到外，避免擦完的外部被里面的灰尘蹭脏。

B 厨房打扫有妙招

在确定了清扫的顺序之后，清洁中还有很多小妙招可以使用。比如，黄女士介绍，在打扫厨房时，与水有关的作业，可用温水代替冷水，一来双手感觉温和许多，二来去污效果更佳。

厨房柜体的工作重心应放在除尘和整理上。首先要做的便是将橱柜里的东西全部搬出，用湿抹布将柜体内擦干净。多数柜体表面光滑，可用稀释的洗洁精或酒精去除油腻。置于柜内的厨房用品则根据平常的使用习惯，重新收纳整理，可以按照从里到外使用频率逐渐增多的顺序摆放。

厨房电器的油渍一般要靠专用的厨房清洁剂来去除。黄女士提醒：“在接触这些化学物品之前，一定要戴上一双厚实耐用的橡胶手套。”切断电源后，可先将清洁剂喷洒于电器表面半个小时左右，等油污充分溶解后，再用湿抹布擦拭。对于储存食物的冰箱，内部可以用柠檬水或稀释的白酒擦拭，用可食用的清洗材料更加安全。要注意的是冰箱门的侧面封条最容易藏污纳垢，这时可以用牙刷或湿布蘸牙膏擦拭，再用白酒或酒精擦拭杀菌消毒。

瓷砖是油烟的重灾区，清洗方法可以效仿电器的清洗办法，先喷洒清洁剂，等待油渍溶解后，再轻松擦拭。但如何保证瓷砖在首次清洁过后可以轻松保洁呢？黄女士介绍：“在清洗干净瓷砖后，不妨在墙面涂上一层洗洁精水，下次清洁的时候一擦便干净。另外，如果瓷砖缝出现了小霉点，可用牙刷蘸牙膏清刷干净，再涂上些许蜡，就能够减少发霉的可能性了。”

C 难点逐个来击破

居室清洁主要是卧室和客厅，卧室清洁应先于客厅，这样可以避免进进出出时弄脏清洁好的客厅。要注意，用鸡毛掸子扫除天花板和墙面时，主要的家具，尤其是布艺家具、地毯的表面最好覆盖上报纸，避免灰尘落在家具上。

如何清理家具，是主妇们进行年终大扫除的另一件头疼事。“大家发愁的家具主要是沙发、地毯这两大类，其他的家具只要擦去灰尘就好。沙发按照种类不同清洁方法各异，除了采用专业的皮质、木材的清洁剂，还可选择一些小窍门。如真皮家具可用蛋清擦拭，能够去污并恢复皮面光亮；实木家具可用浸泡牛奶的抹布擦拭，再用清水擦干净，去污效果好；布艺沙发吸尘便可，或者用湿布擦拭，并用熨斗熨烫吸尘，有条件的话可将沙发套拆除清洗后再重新使用；大件的地毯难以水洗，羊毛等材质只能干洗，彻底清洁的方法是找干洗店上门清洁。如果没时间的话，可先为地毯吸吸尘，再去除一年累积下来的污迹和斑点便可。”黄女士称，很多家庭在清洁沙发的基础上，还会给沙发重新定制一套沙发套，也是不错的扮家方法。

最后，黄女士表示，清洁过程中，马桶的清洁效果往往不尽如人意。要想达到无死角的清洁效果，可以用洗厕精或漂白剂将马桶内壁浸泡半个小时左右，再用马桶刷刷干净，冲水即可。这种方法在去除黄渍臭味的同时，更有杀菌功效。要注意的是，含氯的漂白水不能与其他酸性清洁剂同时使用，避免产生氯气，造成危险。马桶圈可用稀释清洁剂进行消毒。另外，马桶水箱、座圈下方的卫生死角也要注意清洁，从根本上去除污渍。

小贴士

洗涤剂浓度不是越高越好

“很多市民觉得彻底清洁干净，就需要多放洗涤剂，事实上，洗涤剂浓度不是越高越好。”省城一位家政人员表示，若洗涤剂的浓度超过临界浓度时，反而容易产生洗涤剂残留，很容易出现擦不净或形成线条痕迹的可能。其实提高洗涤剂的温度，如用温水稀释等办法，反而可以更好地发挥其除污垢的作用。