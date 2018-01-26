体虚者喝石斛海马排骨汤 温肾壮阳滋阴益胃

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温肾壮阳，滋阴益胃

推荐人群：体虚人群或中老年人群

材料：海马5g，干石斛30g，排骨500g，生姜3片 （2~3人量）

烹调方法：排骨洗净切成大块，汆水后去除血沫捞起备用；海马、干石斛洗净与生姜、排骨一起放入锅中，加入清水1000ml后，武火煮沸后转文火煲1小时，调味食用即可。

汤品点评：中国传统医学养生讲究顺天应时，从而达到“天人合一”的和谐状态。冬季自然界阴盛阳衰，容易损伤阳气，因此冬天是敛阴、护阳、进补的好时机。根据季节与人体脏腑的对应关系，冬天属肾，肾主藏精而为人先天之本，所以冬季宜调理肾脏，避免肾受寒的同时，为来年阳气生发打好基础。

海马性温味甘，是名贵珍稀类药材，有温肾壮阳，散结消肿的功效。现代医学证明，海马中含有的化学物质种类丰富，能治疗性功能障碍、延缓衰老、抗氧化及抗肿瘤。石斛有滋补阴津，补益脾胃的功效，脾胃是后天之本，气血生化之源，肾精有赖于脾胃不断运化水谷精微之气才能得到不断的补充，脾胃的运化又需要肾阳的温煦之力，两者相互依存、相互影响。干品石斛适合养阴清补，因此干石斛与海马合用既能滋阴又能壮阳，温而不燥，同时调理先天及后天之本，很适宜体虚人群或是中老年人群寒冷天气进补。