老去的青春，能否挽得回？

2018年元旦这天，小伙伴们争先恐后地晒出了18岁的自己。有人感叹韶华易逝，有人嘚瑟青春不老，也有顽皮者高喊“还未满18岁”。不管18岁的梗因何而出，随着新年的到来，大家都不得不集体涨了一岁。

时间，对于每个人都是公平的。当00后开始庆祝成年，80后遭遇中年危机，90后早已悄悄开始行动了。因为时间就是容颜的“杀猪刀”。

抗衰老要趁早

在北京口腔医院医疗美容诊室，90后前来咨询和体验抗衰老治疗，已经不是什么新鲜事了，她们早就接受了“抗衰要趁早”的观念。

副主任医师郑宗梅介绍，多年的临床治疗证明，人们从什么年龄开始抗衰老，效果就会无限接近这个年纪。换句话说，抗衰老应从未衰老开始，这和“预防大于治疗”是同一个意思。好比一个苹果，长在树上没采摘，就开始进行套袋、防虫、保证日照等美化措施，摘下来以后给予完善的保鲜措施，那么在相当长的时间里，它都会是一个卖相良好、水嫩多汁、酸甜可口的苹果；反过来，一个已经长成下树许久，有些失水的蔫苹果，即使用了再高级别的美化和保鲜手段，想要好看的卖相和恢复口感也是不可能了，顶多更晚一点腐坏而已。

1991年出生的H小姐天生小脸大眼睛，再加上白嫩的皮肤，谁看都是大美女，但因为鼻唇沟较深，拍出来的照片总是不如真人好看。苦恼的H小姐尝试玻尿酸充填，但效果并不理想，副主任医师郑宗梅帮她分析了原因：人是立体的，照片是平面的，所以照片有时会放大缺点，H姑娘的问题是面中部的软组织下垂，在照片上显示出来的是明显的“法令纹”。用玻尿酸看似“填平”了鼻唇沟沟，但没有从根本上改善，所以效果不尽如人意甚至会加重。郑医生为H进行了激光紧致治疗，将松弛下垂的肌肉皮肤提升上去，从根本上“拉平”鼻唇沟，H姑娘看着镜子里的自己惊呼“太神奇了”，没想到激光还能这么立竿见影地实现紧致提升，她不由得感慨：“我都快30岁了，抗衰老真的是要趁早！”

抗衰老方法多样

在抗衰老领域，方法多种多样。但对于大多数人而言，首选还是无创和微创比较适合。郑宗梅医生介绍，除去手术拉皮，在抗衰老方面常见的治疗方法有光电治疗、注射治疗和埋线等。

最值得推荐的是光电治疗，除大家熟悉的“超声刀”“光子嫩肤”外，还有很多激光美容平台，可以无创、无痛、无误工期实现紧致、提升、美白、焕肤等全面抗衰老治疗。更加让人欣喜的是在治疗后大约2-4周，随着细胞代谢和胶原蛋白增生，效果还会更加明显，真正做到让人“悄悄变美”。很多体验者感叹“科技改变颜值”。郑宗梅医生说，激光治疗技术日新月异，不断突破，作为专业医生都不得不随时去学习。

注射治疗最广为人知的当属肉毒素、玻尿酸注射以及自体脂肪移植。通过“打针”的方式，起到祛皱、填充、提升等作用，近年受到热捧的“微整形”概念正是由此而来。而埋线也被称为“线雕”，是临床上应用正日渐成熟的一项医疗美容技术，将医用可吸收线材植入皮下或更深层次，起到对下垂的眉毛、眼角、苹果肌和下颌缘提拉紧致刺激再生的作用，甚至还可以隆鼻和填充面部凹陷。

郑宗梅医生建议，“要把抗衰老当做生活习惯，就像日常护肤一样。”很多技术方法可以帮我们“年轻化”，效果立竿见影，但不是一劳永逸的，各种方法各有优势，不能相互替代，通常需要多种手段联合治疗，才会达到最理想的效果，这也是最考验医生专业性和技术水平的。

抗衰老是有限度的

来美容门诊的爱美人士想解决的问题五花八门，但对于“逆龄”的要求都是一致的：那就是越年轻越好。

一位年近50岁的资深美女心心念想要回到30岁时的模样，郑宗梅医生果断地泼了一盆冷水：“基本上是不可能的！” 就算把激光技术的提升、紧致、淡斑、美白和溶脂等功能都用上，再加上肉毒素和玻尿酸等注射美容，也实现不了跨年龄段的“逆龄”。

“那埋线呢？”资深美女依然不甘心。

“不管无创、微创还是有创，抗衰老的效果都不是无限度的，”郑医生坦言，“我们做的是锦上添花而非改头换面。”衰老是人身体随时间变化而变化的正常生理过程，我们没有时光机让时间倒流，只能想办法让衰老的过程变得慢一些。四十多岁想通过抗衰老回到二三十岁不太可能，但如果十年后到了五六十岁，依然看起来还像四十几岁，那不就是抗衰老的胜利吗？

郑医生提醒，无论激光治疗、注射美容，虽然都是比较安全的无创或者微创治疗，但如果操作不当，剂量、部位、层次把握不好或产品选择不当，也是会有烫伤、面部僵硬和血管栓塞等风险的，因此，建议爱美人士一定要选择有资质的医院和经验丰富的专业医生，根据个人的具体情况、生活环境和经济条件，制定合适的治疗方案和疗程。

一个人看上去年轻，绝不仅仅是眼角无皱纹、皮肤不松弛那么简单。抗衰老是一项整体工程，虽说面颈部是一个人的“门面”，可举手投足、神情体态，处处都能体现“年龄感”。如果说，爱情是最好的化妆品，那积极阳光的心态就是永葆青春的灵丹妙药。只有对“抗衰老”有正确客观的认识，安然接受我们终将老去的事实，才会让衰老这一正常生理过程变得更加优雅和美丽。

文/武超（北京口腔医院）