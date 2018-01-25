护士面对得最多的是病人，而与之相随的总是不适、疼痛、衰弱，甚至死亡，身边常常弥漫着无奈、悲伤、愤怒、绝望的气息。但在消极的氛围中，仍有盏盏明灯矗立，它使我压抑的心境得以平静，它引导病人走出困顿，变得积极、开朗、洒脱。这盏盏明灯便是爱。

我见过这样的一个儿子，他刚刚大学毕业，找到了一份好工作，事业有了一个好的开始，他的人生有了一个不错的起步。

当他被告知母亲患有脑癌时，放弃了自己的工作，拿出了自己所有的积蓄，与父亲一起陪伴着母亲辗转各大医院。他陪着母亲来到我所在科室的时候，他的母亲已经是全身癌细胞转移，意识不清，并伴随着剧烈的疼痛。他经常帮母亲擦洗身体，清理分泌物，使母亲清洁舒适，也经常为母亲做按摩，缓解母亲的疼痛与不适，几乎寸步不离地守着母亲。

我见过这样一个丈夫，在知道妻子得了癌症后，为了让她能开心地走完人生最后一段旅程，他选择独自承受。当妻子因日益衰弱的身体情绪激动时，他总是轻声细语地劝解疏导着。当妻子因病情恶化

下肢失去知觉时，他每天都会为她按摩、擦洗。他经常会找一些妻子喜欢的电视剧和歌曲来转移她的注意力，缓解她烦闷的心情。照顾妻子时，再脏再累他都亲力亲为。

我见过这样这样一个家庭，年迈的父亲翻遍各种医典，只为找到适合女儿吃的药膳；丈夫将所有非工作时间用来陪伴妻子；大哥会将营养丰富的饭菜送入医院；姐妹轮流陪伴，按照医生少吃多餐的指导，准备营养均衡、丰富的食物；远方的儿女通过视频将外面的趣闻乐事说给母亲听。

人人都希望被关爱，需要被爱，因为爱会让人幸福，病人更是如此。病痛的折磨有时会让人感到迷茫，失去生活信心，失去生命激情，幸福的感觉却会转移身体上的疼痛，让人心境平和，坦然面对疾病，勇气十足地对抗病魔。它让有的人短暂的生命不再悲伤，让有的人觉得疾病的治疗不再漫长。

（摘自：健康报，作者：湖北省咸宁市中心医院范弯）