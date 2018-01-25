“一针见血”背后那些事儿

近日，媒体报道南京儿童医院一护士在给一名患儿静脉穿刺时，由于没能一次成功，被患儿母亲用ipad直接砸向面部，造成额头长达1.5 厘米的伤口。类似事件已不是第一次发生，各大媒体在纷纷谴责家属恶劣行径的同时，又一次引发了社会舆论对“一针见血”的关注和讨论。而对于“一针见血”，我们每位护士姐妹背后都曾有过鲜为人知的故事。

在护校时，为练习静脉穿刺和肌注技术，我们会先在模拟人身上练习一遍又一遍。但毕竟是模拟，纵然反复练习，手感和落空感也完全不同。练习之后，老师让同学们两两一组，互相在对方身上练习，更真实地体验穿刺、肌注的感觉。一针下去，穿刺的同学认真寻找落空感，被穿刺的同学则咬牙配合，同时对病患之痛有了切身体会。所以，护生的第一次穿刺，第一次病患之痛，都是在同学之间开始的。

在初步掌握穿刺技巧后，我们会走上临床，在带教老师的指引下为病人操作。很多病人起初对新护士不信任，每次见到我们或一脸惶恐，或横眉冷对，有的甚至直接提出不让新护士穿刺。这是很多姐妹初上临床的尴尬。要想“一针见血”，就要多操作练习，而病人的拒绝，让我们无奈又无助。为避免被病人拒绝的尴尬，我们会主动和病人沟通，从衣食住行谈到疾病预防和康复知识，在健康宣教的同时得到病人信任，从而接受我们的操作。

我在初上岗时曾遇到一位老年患者，他的血管走向不好，我很担心不能一针见血，想找护士长救场。但转念一想，若不自己动手操作，是很难提高技术的。这位老爷爷似乎看出我的犹豫，微笑着鼓励我：“丫头，没事，不用紧张。我的血管不好找，换谁扎也不好扎，你多找会儿，看准了再扎，一针不行就两针。”老爷爷的话让我重拾信心，在选好血管后，竟一次成功。如今，每每想起那位病人的鼓励，都依然温暖和感动。

有时，也会遇到要求必须“一针见血”的患者，我们会婉转地告知：“每个人血管条件不同，不管是高年资护士还是我们，都未必能一针见血，但我们会尽自己所能，挑选好血管，避免二次穿刺带来的痛苦。因为我们的目标是一致的，即便真的穿刺不成功，相信您也是理解的。”沟通之后，大多病人会选择合作，若仍有人坚持不让穿刺，我们会尊重他们的选择，并尽快联系其他同事来操作。

为提高静脉穿刺成功率，各科护士长也是想尽了办法。

儿科护士长常面临患儿多、穿刺难度大、不能一针见血的问题。她根据工作经验和技术熟练程度，将护理人员分成不同小组，血管评估较好、穿刺成功几率大的患者分给普通护士组；若一针穿刺不成功，转至另一组，该组由经验丰富、技术娴熟的高年资护士组成，主要负责一针穿刺不成功的患儿。如此一来，不同资质护士为不同患儿穿刺，人尽其才，不仅促进年轻护士成长，且能提高工作效率，可谓一举双得。

神经内科护士长则总结多年的临床经验，常强调穿刺前告知和沟通的重要性。她常说：“穿刺是技术，也是艺术，一定要和病人家属多交流，让其知道我们会尽己所能去减轻病人的痛苦，让其理解静脉穿刺的不可预知性，降低期望值，减少误解和麻烦。”

这些鲜为人知的故事，有苦有泪，有喜有忧，有汗水，也有酸楚。希望大家在故事中能体味到护士为“一针见血”这个目标所付出的心血和努力，也希望大家看到故事中那些患者的支持和患儿家属疼爱孩子的叹息。唯有相互理解，相互宽容，冷静待之，才是医患和谐之正道。（摘自：健康报，作者：河北省新乐市职工医院孙会欣）