实习护士怎样招护士长喜欢：遇到问题及时请教

对于实习护士来说要想圆满完成实习任务，又博得护士长的喜欢，很重要的一点就是遇到问题及时请教老师，这样不仅能及时解决工作中遇到的问题，展示自己的能力，而且会使你牢固掌握相关知识。

如当年我实习时，一天夜班，我为一位突发脑疝患者静脉注射甘露醇250 毫升，老师告诉我要快，必须在15~20分钟内完成，越快越好。我和老师用两个50毫升的注射器，一个人负责快速静脉注

射，一个人负责从输液瓶中抽取甘露醇，快速交替，16 分钟完成了静脉注射，患者脑疝很快缓解，得到了医生的表扬，患者家属也表示感激。在下班洗手时，我问老师：“为啥静脉注射甘露醇要快？”老师讲解说：“ 甘露醇注射液是高渗降压药，具有快速降低颅内压缓解脑疝的特点，所以要快。”

我回到宿舍后又通过查阅资料，复习了相关知识。我恍然大悟，理解老师让我密切观察患者尿量、及时更换尿垫的原因了。临床工作30 多年，这些知识到现在我还记忆犹新。勤奋好学的实习护士，护士长会喜欢。

（摘自：健康报，作者：河南省精神病医院刘麦仙）