提起手术室护士，你第一时间想起的是“天使”。事实上，她们一丝不苟、光洁美好的背后，隐藏着外人难以了解的辛苦。

一线生与死之间

只要上了手术台便存在风险。作为一名医护人员，她们比任何人都懂得生命的可贵。

2013年，一名12岁的小男孩在手术室进行一场较为复杂的骨科脊柱侧弯手术，手术进行到一半时，孩子突然出现了急性呼吸功能衰竭，心跳骤停，医生初步判断是肺栓塞。

手术的创口来不及缝合，只能简单用无菌的纱布盖上，便赶紧将孩子翻身过来进行抢救。

在进行基本抢救之后，很多人都认为孩子救回来的希望渺茫，开始联系家属谈话，向上级领导汇报。在整个过程当中，护士们仍在继续坚持，给孩子做最行之有效的心外按压。

心外按压动作非常耗费精力。面对命悬一线的孩子，在场的护士组成了一支心外按压队伍，轮流进行心外按压。孩子微弱的反应让她们看到了希望，近两个小时抢救后，孩子的自主心率恢复，他得救了。

所有人都说，这简直是个奇迹。

一念之间，就是生与死的距离。唯有心怀对生命的敬畏与执着，才有前行的力量。

一顶缤纷的护士帽

在2016年5月12日护士节这一天，徐梅和她的团队出版了300多页、近40万字的《手术室护理工作指南》。

指南涉及了手术室护理管理、手术室护理技术规范、围术期护理常规、手术室护理发展趋势等四大方面二十二个小节，涵盖了手术室护理工作的方方面面，甫一问世，即成为全国手术室护士工作的重要参照标准。

忙里偷闲时，喜欢看纪实类书籍，写上几篇文章。“协和手术室”微信公众号里就有不少她的原创作品，内容谈及工作、生活方方面面，甚至探讨微信公众平台的发展历程和方向，文笔之佳，让记者自叹弗如。

也许在手术室护士眼中，偶尔有一点自己的时间，便是生活中难得的欢愉。她们甚至忘了自己有多久没有像常人一样逛逛街、追追剧、看一场电影、来一次聚餐。不过，她们享受自己的工作，享受生活中每一点小幸福。就好像那一顶色彩缤纷的护士帽，在一片绿色的工作服上，开出了多姿的花。