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手术室背后的故事

健康时报记者 齐钰

2018年01月25日10:55 来源：人民网-健康时报

　　提起手术室护士，你第一时间想起的是“天使”。事实上，她们一丝不苟、光洁美好的背后，隐藏着外人难以了解的辛苦。

　　一根绷了二十年的弦

　　在多数人习惯于朝九晚五的八小时工作制时，协和医院的手术室护士每天七点就要到岗，等手术结束离岗时，常常已是深夜甚至凌晨。

　　普通人工作累了，还能忙里偷闲的放松一下，可手术室护士的工作，必须全程保持精神高度集中。一台手术，常常要站立5、6个小时，有些甚至可以长达20多个小时。在这场从早上持续到第二天凌晨的战斗中，她们不眠不休不食，甚至不能喝水和上厕所。

　　“我们中间流传手术室护士吃饭三部曲——张嘴准备、把饭倒进去、把嘴闭上”， 北京协和医院手术供应总护士长徐梅笑着形容她们的吃饭过程。午饭时间，她们不能离开工作岗位，通常都是在两台手术之间用5分钟解决战斗。

　　高强度的工作导致很多护士饱受职业病困扰。长时间的站立让她们的下肢静脉曲张，凸出的血管像蚯蚓一样在腿上蔓延;长时间侧身探向主刀医生所在的方向，导致脊柱、颈椎、腰椎遭遇病痛;不规律的饮食时间和过快的吃饭速度，让她们很多人都患上了胃病。

　　一颗铆钉的故事

　　在手术室中，任何一点小细节的失误，都有可能造成医疗事故。在协和医院手术室进行的每台手术，都要严格进行安全核对。保证没有任何东西遗留在病人身体里。

　　但是即便再小心翼翼，也可能有意外发生。徐梅印象很深的一次，是多年前的一台腔镜手术。手术非常顺利，清点物品的数量也都正确，就在即将关闭患者的伤口之前，忽然发现一个专用器械不太灵活。

　　微创手术使用的器械比较复杂，有很多关节，多位医护人员拿着正常的器械和手术用的器械仔细观察、反复对比，终于发现，在钳子尖端不远的一个关节处，有一颗铆钉贯穿关节两边露头，其中的一头，似乎比正常的铆钉短了一点点。

　　就是这毫厘之差，让在场的医护人员意识到，这颗铆钉可能断掉，掉在了现场或者是病人身体里，众人不敢耽搁，通过人工寻找、金属显影等方法，反复寻找了近两个小时，终于在病人的腹中，找到了这不足一毫米的半颗铆钉。

(责编：许晓华、权娟)


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