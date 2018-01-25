提起助产士，人们更多想起的是迎接新生的温暖。但很多人不知道，产科时常会出现一些危急情况，上演着惊心动魄的生死时速。

新生儿复苏有黄金30秒

先兆子宫破裂、羊水栓塞、脐带脱垂……,在产房所有的危急情况当中，新生儿窒息可能是最让人揪心的一种，宝宝虽然顺利降生，却奄奄一息，此时新生儿复苏术的施展就极为重要。

“新生儿窒息抢救，黄金时间只有30秒到60秒，如果这段时间里没有把气道打开，新生儿会产生继发性的呼吸暂停和缺氧状态，很容易造成脑瘫、心血管衰竭等严重后果”，解放军302医院妇产科助产士张瑗瑗说道。

虽然新生儿复苏术使用频率并不高，但一旦遇见了，就是人命关天的事。

在不久之前，张瑗瑗和她的同事抢救了一个评分只有3分的新生女婴(满10分者为正常新生儿)。产妇出现血性羊水和胎盘早剥，经过一番抢救，宝宝终于有了微弱的哼声，评分上升到了7分。



解放军302医院助产士徐慧君

抢救一个新生儿的背后，实则是挽救了一个家庭的未来。“很多年以前，很少有助产士会新生儿复苏术”，徐慧君说。这一切还要得益于十年前的国家新生儿复苏项目。

这个项目由强生公司赞助支持，经过十多年的培训，基本做到了每个分娩现场都有1名经过培训的医务人员在场;新生儿窒息的发生率下降了80%;新生儿死亡率下降了70%。

产妇的羊水喷到她的头顶

解放军302医院接收的产妇中，有很大一部分都是乙肝妈妈，血液、羊水都能够传染乙肝病毒。在台上，她们必须严格执行全套的消毒隔离制度，全副武装——衣服是加厚防水的，套袖要再加两层，眼罩、口罩必不可少。

在恒温、封闭的产房内，一场手术下来，她们常常是汗流浃背，全身湿透。

即使再小心翼翼，也可能有意外发生。提起之前在手术台上扎到手的经历，翟艳丽依然心有余悸。当时产妇情况危急，翟艳丽在打完麻醉针之后，不小心扎到了自己的手。

类似的情况徐慧君也遇到过。当时一个产妇临产，羊水像喷泉突然开放一样，四面八方喷了出来，她正托着孩子的头躲避不及，羊水从她的头顶一直渗到腰部，滴落的羊水也蔓延着恐惧感，徐慧君仍然坚持做完手术后才去洗澡。

“这真是个让人上瘾的职业”，徐慧君说，“我想我和妈妈一样，习惯了这个职业，这辈子都离不开了。”