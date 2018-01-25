糖尿病患者如何安然过冬

冬季是夜间低血糖的高发期，由于气温较低，寒冷空气刺激人体的血管收缩，心率加快，容易引起血压、血糖不稳定，许多中老年人易出现夜间低血糖，进一步诱发心脑血管疾病，造成脑细胞损伤，严重者可危及生命。近日，人民健康大讲堂邀请到陆军总医院内分泌科副主任医师武晋晓，与您谈谈糖尿病患者如何安然过冬。

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【嘉宾简介】

武晋晓，中国人民解放军陆军总医院内分泌科副主任医师，海军军医大学（原第二军医大学）副教授。

中国医药教育协会糖尿病学委员会委员、北京医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会第一届青年委员会委员、中国老年学和老年医学学会骨质疏松分会骨内科专业委员会委员。《中国医学前沿杂志》《中国循证医学杂志》《武警医学》等杂志编委。中华医学会北京分会第一批“医学科普讲师团”讲师。

从事内分泌专业20年，擅长糖尿病、甲状腺疾病，胰岛素泵、动态血糖监测的使用，骨质疏松治疗。

先后承担国家自然科学基金、全军、省级课题多项，获得军队科技成果二等奖1项、三等奖2项，北京市三等奖1项，发表论著50余篇，其中SCI8篇。编有论著一部《内科急危重症诊治》。