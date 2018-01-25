国家中医药管理局：我国已培养中医全科医生2.8万余人

人民网北京1月25日电 （记者崔元苑）近年来，中医药养生非常受百姓欢迎，中医全科医生的需求越来越大。今日，在国新办举行的新闻发布会上，国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧透露：“截止到2017年，我国共培养培训了中医全科医生2.8万余人。”

卢国慧说，中医药学的学术体系中有着非常丰富的全科医学理念，比如天人合参的整体观、辨证论治的诊疗观、未病先防的预防观、形神并调的养生观，以及中医药“简便验廉”的特点，在基层常见病多发病的诊疗和转诊、预防保健、病人康复和慢性病管理等一体化服务具有十分明显的优势。中医全科医生是中国全科医生队伍的重要组成部分。

为了加强中医全科医生队伍建设，国家中医药局会同国家卫生计生委、教育部采取了多种措施。一方面是在国家全科医生制度的整体框架下，按照国家的整体部署统筹推进中医全科医生的培养与使用。同时，在凸显中医药特色方面，一是出台了中医全科医生规范化培训标准、助理全科医生培训标准等相关政策文件，建立健全中医全科医生培训制度。二是在国家中医药管理局中医药重点学科建设工作中，专门设立了9个中医全科医学重点学科。通过学科建设，提升中医全科医生服务水平和领军人才培养。三是在中医住院医师规范化培训工作中，批准设立了185个中医住院医师规范化培训基地。四是通过规范化培训、助理全科医生培训、转岗培训、订单定向培养等途径，加强中医全科医生培养。”

卢国慧表示，下一步，国家中医药管理局将会同国家卫生计生委、教育部等相关部门，进一步加强中医全科医生的培养与使用，充分发挥中医药在基层医疗卫生服务中的优势和作用。重点做好三个方面的工作：

一是扩大规模。通过规范化培训、转岗培训、订单定向的途径，进一步扩大中医全科医生队伍规模。二是提升能力。进一步发挥中医药师承教育的优势和作用。在县级医疗机构建立基层名老中医药专家传承工作室，遴选一批具有丰富学术思想和临床经验的名老中医药专家，依托这些工作室来加大对中医全科骨干人才的培养，提升中医全科服务能力和水平。三是促进发展。探索建立吸引、稳定中医全科医生在基层服务的长效保障和激励措施。