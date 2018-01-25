教育部回应全科医学人才培养：2018年研招向全科专业倾斜

人民网北京1月25日电 （记者崔元苑） 教育部高等教育司司长吴岩在国新办25日举行的新闻发布会上透露，从2012年到现在，已经有800多名全科医学研究生毕业，全国有76所高校招收全科医学研究生。2018年起，新增临床医学和中医硕士专业学位研究生的招生计划中，重点向全科医学等紧缺的专业方面倾斜。

吴岩介绍，在全科医学人才的培养方面，教育部与国家卫计委、国家中医药局密切配合，打出了一套漂亮的组合拳。概括来说就是“全覆盖”、“补短板”、“提层次”。

“全覆盖”是指在医学生的教育上，全体医学生在校期间都要接受全科医学相关知识和能力的培养和培训，为毕业以后奠定基础。

“补短板”是从2010年开始，教育部联合五部委启动实施了“订单定向免费医学教育”，为中西部的乡镇卫生院定向培养4万多名本科医学生，实现了中西部每一个乡镇卫生院都有一个本科学历的全科医生的目标。

“提层次”是从2012年开始，在招收全科医学硕士研究生方面取得突破。一是要培养高层次的全科医生，从本科生提升到硕士层面。二是要给全科医学专业培养师资。到目前为止，已经有800多名全科医学研究生毕业，全国有76所高校招收全科医学研究生。

“这套组合拳为基层培养输送了大批下得去、用得上、留得住、有发展的全科医学人才。” 吴岩同时介绍，2018年起，新增临床医学和中医硕士专业学位研究生的招生计划中，将重点向全科医学等紧缺的专业方面倾斜。全面对接全科医学专业的学位研究生教育与全科医生的规培，给全科医生“真金白银”的待遇，提升职业吸引力。同时还要积极探索和完善全科专业住院医师规范化培养的人才取得硕士学位的办法。