国家卫计委：全科医生既是疾病守门人 也是控制医疗支出的守门人

人民网北京1月25日电 （记者崔元苑）全科医生到底能为老百姓做些啥？全科医生是“什么都会一点，什么都不精通”的医生吗？在今日举行的国新办新闻发布会上，国家卫生计生委副主任曾益新对全科医生健康“守门人”的内涵进行了阐述。

他说，全科医生是健康“守门人”包含两重意义：一是老百姓得病，第一道关口应该是全科医生。患者第一时间就诊，全科医生进行筛选过滤。因为全科医生大部分工作在基层、在社区、在乡镇村、在老百姓的身边，所以，老百姓有什么不舒服，应该第一时间请全科医生诊断，对疾病做出一个判断，对小问题直接给予治疗，如果是比较复杂的问题，再转诊到其他医疗机构。

另外，生活工作在社区的全科医生，他们熟悉每个家庭的情况，每个人的生活习惯，可以结合病患的既往病史和自己的经验给出比较准确的诊断，也就是“熟人医疗”。这与去大医院看病的“陌生人医疗”不一样，有利于提高治疗的效果，这是健康的第一道关口。

二是全科医生工作在社区，可以更方便为老百姓宣传、普及、推广健康理念，可以更多从事预防保健和健康管理的工作，通过这些工作来减少疾病的发生，或者把一些疾病控制在早期的状态，如果是大病也能够早期发现。从这个角度来说，全科医生还是控制医疗费用支出的“守门人”。

“全科医生是整个医疗卫生系统中非常重要的基石。老百姓生病80%以上都可以在社区乡镇处理。这一道关口要是做好了，大医院的负担就会得到缓解。” 曾益新指出。

全科医生如此重要，究竟应该具备哪些医学素养呢？曾益新介绍，其实，全科医生与内科、外科一样，也是专科医生。他的知识结构、知识能力、知识水平是非常宽泛的。比如心脏放支架，虽然不是他去做，但他要能够判断什么情况下需要放支架。全科医生的知识结构还有一个很重要的特点，要善于与病人沟通，体现人文关怀。因为很多的疾病通过语言沟通、心理疏导就能够化解。因此，从岗位能力上，全科医生一点都不亚于其他专科医生。他这样纠正人民对全科医生的误解。

曾益新建议全社会都要树立起尊重全科医生的观念，关心和支持全科医生的发展。