耳朵嗡嗡响，耳朵听不见，有何好方法

不知从何时起，总感觉自己的耳朵里出现时大时小的噪音，有时是“嗡嗡”的鸣叫声，有时是“嘶嘶”的电流声，每天、每时、每刻，从早到晚耳朵里都会有声响……这些都是遭受耳鸣困扰患者的心声。

鸣为聋之始，聋为鸣之末

耳鸣虽然常见，但人们对其了解却不多。同时也正因为常见，许多人不把耳鸣当回事。对此，耳鼻咽喉科专家尚玉山主任提醒，“鸣为聋之始，聋为鸣之末”，患者出现耳鸣，也可能出现耳聋，因引起耳鸣或者耳聋的诸多原因比较相似，因此两者时常相伴出现，但两者从表面上看，没有直接联系。同时，专家叮嘱，一旦出现耳鸣，一定要及时治疗，不可错失上佳治疗时机。

耳聋会使人更加反应迟钝

“当有些人感觉自己听不清、听不见之后，要么慢慢变得不爱开口说话，自我封闭，要么就是喜欢自言自语，无论哪种情况，其个人情绪都不太会好。”耳鼻咽喉科专家尚玉山主任介绍说，在他的门诊上，许多耳鸣耳聋的患者往往都伴随有焦虑、抑郁的倾向，严重者甚至还有想自杀的念头，因为总感觉家人不和自己交流，有被遗弃的想法。

除此之外，相关的临床研究还认为，中老年性耳聋，在一定程度上可加重脑萎缩，使老年痴呆提前到来。据尚玉山主任介绍：“流行病学调查发现，老年人耳聋会使老年人更加反应迟钝，智力衰退，且随着听力进一步下降、听功能的废用，还可能加重脑萎缩、老年痴呆提前到来，因此，老年人耳聋发现早期症状要及时就医，“耳老背、眼老花，天经地义，不用医治，这种观念是错误的。”

精准检查方可对症治疗

从临床上来说，耳聋分为神经性、传导性和混合性三类：神经性耳聋是因感音神经出现障碍；传导性耳聋是因内耳有炎症，有积水；混合性耳聋是上面两种因素交叉引起的。如果老年人出现突发性耳聋，可使用抗病毒和扩血管、溶栓的药物营养神经，通过吃药和输液都可以，也可以使用激素类药物减轻内耳水肿，缓解突发性耳聋。如果是由糖尿病、血管疾病等引起，就要针对病因控制血糖或改善血液循环。这里需要指出的是，有的人游泳、沐浴时耳道进水，耳垢体积膨胀，突然感觉耳聋，只需取出栓塞即可，慢性中耳炎可导致鼓膜穿孔、炎症性肉芽肿、钙化灶等病变，须及时进行针对性治疗。

尚玉山主任特别提醒，应及时带老人到医院检查治疗，一直拖着不治疗，发展下去就会全聋，即使使用助听器也会无效。