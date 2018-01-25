全国健康促进县区已达399个

记者从国家卫生计生委1月24日召开的例行新闻发布会上获悉，自2014年至今，国家卫生计生委已在全国组织开展三批健康促进县（区）试点建设工作。截至目前，全国已有399个健康促进县（区），其中国家级试点县（区）196个。2018年，健康促进县（区）建设将全面推开。

国家卫生计生委新闻发言人宋树立表示，健康促进县（区）是通过县（区）这一平台，推动“将健康融入所有政策”。健康促进县（区）试点建设工作启动以来，各地高度重视，总体看取得了较显著的成效，主要表现在：建立了健康促进工作长效机制，在落实“将健康融入所有政策”方面开展了许多探索性工作；大力开展健康促进场所建设，打造有利于人们健康的工作、学习和生活环境；广泛开展健康教育和健康科普，大幅提升人群健康素养水平，试点地区人群健康素养水平显著高于所在省份的平均水平，群众的积极性得到有效激发。健康促进县（区）建设已成为全面加强健康促进与教育，推进健康中国建设的有力抓手。

据介绍，以第二批试点建设工作为例，试点县（区）普遍建立了党委政府主导、部门联动、专业机构技术支持的健康促进县（区）工作模式。试点县（区）党委政府积极推动“将健康融入所有政策”，把健康促进县（区）建设纳入政府重点工作，明确部门职责和时间表、路线图，落实健康促进经费保障。探索建立公共政策健康评价制度，第二批试点县（区）累积梳理修订3293条与健康有关的公共政策，针对新制定政策开展了716次公共政策健康评价，针对重点问题开展了900多次跨部门健康行动。试点县（区）大力开展媒体合作，加强健康传播。根据测算，第二批试点县（区）城乡居民健康素养水平为19.57%，高于2016年全国监测情况（11.58%）。15岁及以上人群的吸烟率为21.69%，低于2015年全国总体水平（27.7%）。